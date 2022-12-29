29 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması! İlk emekli maaşları ne zaman yatacak? Sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek?

Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması! İlk emekli maaşları ne zaman yatacak? Sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.12.2022 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
ABONE OL
Bakan Vedat Bilgin’den EYT açıklaması! İlk emekli maaşları ne zaman yatacak? Sözleşmeli personel ne zaman kadroya geçecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin EYT'ye yönelik son dakika açıklamalarında bulunuyor. EYT’liler ilk emekli maaşlarını ne zaman alacak? Sözleşmeli personele kadro çalışması ne zaman Meclis'e gelecek? İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA