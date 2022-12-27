Nevşin Mengü "Altılı Masa dağılacak" dedi CHP'li Engin Altay beğendi! İYİ Parti-CHP kavgası resmileşti

KILIÇDAROĞLU-AKŞANER ARASINDA YÜKSEK GERİLİM: "FENA ÇARPARIM"

Kılıçdaroğlu, Akşener'i kendi iç işlerine karışmakla suçlamış, İYİ Parti lideri ise bu sözlere, "Kimse bana karışamaz, bunu söyleyeni çok fena çarparım" diyerek kavgayı daha da alevlendirmişti.

Günlerdir yüzyüze gelmekten kaçınan iki liderin, bu akşam saatlerinde bir görüşme yapacağı açıklandı.