Nevşin Mengü "Altılı Masa dağılacak" dedi CHP'li Engin Altay beğendi! İYİ Parti-CHP kavgası resmileşti
CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, Meral Akşener'in akşam saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı toplantıda, Altılı Masa'yı dağıtacağını öne sürdü. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Mengü'nün iddialarının yer aldığı bir paylaşımı beğendi. Altay, paylaşımından sonra 'yanlışlıkla yaptım' dese de İYİ Parti ile CHP arasındaki gerilim yeniden alevlendi. Bilindiği üzere Akşener ile Kılıçdaroğlu, Saraçhane'de yaşananlar üzerinden birbirine düşmüştü.
Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu, HDP'nin ise 'gizliden' destek verdiği Altılı Masa'da derin bir kaos yaşanıyor. 2023 yılında yapılacak seçimlerde kimin aday olacağına dokuz kez görüşmesine rağmen karar veremeyen muhalefet, 'taht kavgaları' üzerinden birbirine düştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını resmen ilan etse de İYİ Parti kanadı "Kılıçdaroğlu kazanamaz" diyerek CHP liderini açıkça veto etti.
CHP-İYİ PARTİ ARASINDA 'SARAÇHANE' KAVGASI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adaylık için "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a hayır demeyiz" diyerek Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapattı.
Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret etmesi sonrası hapis cezası almasını fırsat bilen Akşener, Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasını da lehine çevirerek Saraçhane'de büyük bir şova girişmişti.
Kılıçdaroğlu, Almanya dönüşü soluğu İmamoğlu'nun yanında alarak, "Sen İstanbul'a hizmet et" diyerek adaylığını veto etmişti. Bu gelişme üzerine İYİ Parti-CHP arasında ipler bir hayli gerilmişti.
KILIÇDAROĞLU-AKŞANER ARASINDA YÜKSEK GERİLİM: "FENA ÇARPARIM"
Kılıçdaroğlu, Akşener'i kendi iç işlerine karışmakla suçlamış, İYİ Parti lideri ise bu sözlere, "Kimse bana karışamaz, bunu söyleyeni çok fena çarparım" diyerek kavgayı daha da alevlendirmişti.
Günlerdir yüzyüze gelmekten kaçınan iki liderin, bu akşam saatlerinde bir görüşme yapacağı açıklandı.
CHP YANDAŞI MENGÜ'DEN ÇARPICI İDDİA: "AKŞENER AKŞAM 6'LI MASAYI DAĞITACAK"
CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, yaptığı canlı yayında, "Meral Akşener bu akşam Kılıçdaroğlu ile yapacağı toplantıda 'Altılı Masa kazandırmıyor, kaybettiriyor. Biz bu şekilde yol yürümek istemiyoruz.' diyecek." ifadelerini kullandı.
Siyasi kulisleri oldukça hareketlendiren gelişmeye CHP kanadından ilginç bir tepki geldi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Mengü'nün "Masa dağılacak" iddialarının yer aldığı tweeti beğendi.
Altay, söz konusu eyleminin gündem olmasının ardından paylaşıma yaptığı beğeniyi geri çekti ve "İlgili tweete yanlışlıkla beğeni de bulunmuşum. Fark ettiğim anda düzelttim. Kamuoyunun bilgisine sunarım." açıklamasında bulundu.
Altay, özür dilese de CHP ile İYİ Parti arasındaki kavga yeniden alevlendi.
ENGİN ALTAY'DAN AĞIRALİOĞLU'NA: "AKŞENER KULAĞINI ÇEKMELİ"
Altay, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu dillendiren İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nu sert sözlerle hedef almıştı.
Ağıralioğlu ile girdiği münakaşalara değinen Altay, Akşener'e, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz." çağrısını yapmıştı.
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