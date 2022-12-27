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Erzurum’da terör operasyonu: 12 şüpheli gözaltında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2022
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Erzurum’da terör operasyonu: 12 şüpheli gözaltında

Son dakika haberleri... Erzurum'da polisin, FETÖ/PDY, DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik düzenlediği 3 ayrı operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

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