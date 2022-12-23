İşte Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'na son "golü"! 6'lı masanın temeline dinamit yerleştiren sözler: Kimden izin alacağım

MERAL AKŞENER'DEN PEŞ PEŞE BOMBALAR GELDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Fox TV'de Kemal Kılıçdaroğlu'na sert yanıtlar verdi.

Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Beni aramadı' ifadelerine "Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağım" yanıtını verdi.

Akşener, "Ekrem İmamoğlu için de bu şarkı bitmeyecek. Ama sadece 16 milyon çerçevesi içine konulursa o şarkı biter" ifadeleriyle İmamoğlu'nun adaylığını istediğini bir kez daha gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun adaylık meselesine ilikin ise dikkat çeken bir açıklama yaptı.