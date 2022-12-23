İşte Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'na son "golü"! 6'lı masanın temeline dinamit yerleştiren sözler: Kimden izin alacağım
İYİ Parti lideri Meral Akşener bu sabah katıldığı bir canlı yayında 6'lı masanın temeline "dinamiti" yerleştirdi. İmamoğlu'nun Saraçhane şovu ile başlayan süreç, tıkanıp kalan masanın dağılmasını sağlayacak gelişmeleri de beraberinde getirdi. Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in Saraçhane'de toplanılması konusunda kendisini aramadığını itiraf ederek İYİ Parti liderini hedef göstermişti. Ardından bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu İBB Başkanı'nı Ankara'ya çağırıp hizaya çekmiş, Akşener'e de "İçişlerimize karışma" mesajını vermişti. Masanın güçlü bir üyesi olma sıfatı taşıdığını iddia eden Akşener, yeni bir politika belirleyerek deyim yerindeyse Kılıçdaroğlu'na karşı "kılıçları" çekti. Siyasi karizmasını kurtarmak isteyen Akşener kendisini "Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağım" sözleriyle savundu.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, bu sabah FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert göndermelerde bulundu. Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i bir televizyon programında hedef göstermiş ardından da "içişlerimize karışma" mesajı vermişti. Kamuoyunda "CHP'yi bölmeye çalışan" kişi olarak anılmaya başlayan Akşener de soluğu TV programında alıp, "siyasi karizmasını" kurtarmak için CHP liderine "had" bildiren ifadeler kullandı. İşte 6'lı masayı devirecek krizlerin kronolojisi ve Akşener'in Kılıçdaroğlu'na son "golü"...
AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NUN ALMANYA'DA OLUŞUNU FIRSAT BİLDİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İmamoğlu'na en büyük desteği vererek adaylık yolunda Kılıçdaroğlu'nun karşısında durduğunu belli etti.
Kemal Kılıçdaroğlu bu gelişmeler yaşanırken 'adaylık elden gidiyor' telaşıyla Türkiye'ye 'jet' bir dönüş yaptı ve '16 milyona hizmet etmeye devam edeceksin' diyerek İmamoğlu'nun veto etti.
Akşener Kılıçdaroğlu'nun çıkışına karşı "84 milyon" söylemiyle yine Ekrem İmamoğlu'nu aday yapma isteğinde ısrarcı olduğunu gösterdi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'DAN AKŞENER'E TEPKİ
CHP durumdan rahatsız olup İYİ Parti'ye yönelik 'Akşener bizim adayımızı beliryemez' mesajları veriken bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu topa girdi.
"İÇİŞLERİMİZE KARIŞMA"
Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'nun çağrısından bilgim yoktu" açıklamasını yaparak İmamoğlu'nun başına buyruk hareket ettiğine dikkat çekti.
Daha önce 'Akşener Saraçhane'ye giderken beni aramadı" diyen Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı iddiası için ise "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Belediye Başkanlarımız görevlerinin başında" ifadeleriyle net bir mesaj verdi.
MERAL AKŞENER'DEN PEŞ PEŞE BOMBALAR GELDİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Fox TV'de Kemal Kılıçdaroğlu'na sert yanıtlar verdi.
Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Beni aramadı' ifadelerine "Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağım" yanıtını verdi.
Akşener, "Ekrem İmamoğlu için de bu şarkı bitmeyecek. Ama sadece 16 milyon çerçevesi içine konulursa o şarkı biter" ifadeleriyle İmamoğlu'nun adaylığını istediğini bir kez daha gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun adaylık meselesine ilikin ise dikkat çeken bir açıklama yaptı.
MASA DAĞILMAYA YAKIN
Yaşananlar masanın artık dağılmanın eşiğinde olduğunu gösterdi. Ekrem İmamoğlu'nun aday yapılmazsa Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çoklu aday sistemini masaya getirerek kendi adaylığını yeniden gündeme alabileceği de kulislerde konuşuyor.
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