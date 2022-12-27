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Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle önemli zirve

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Giriş Tarihi: 27.12.2022 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
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Başkan Erdoğan’dan Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle önemli zirve

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

Toplantıya Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.

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