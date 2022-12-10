Bu ne yaman çelişki Engin Altay? Karşınızda CHP’nin ABD konusundaki ikiyüzlülüğü...

EKİBİ BÜYÜK FİYASKO

Kılıçdaroğlu'nun ekonomi ekibinde FETÖ'ye destek veren ve hükümeti tehdit eden Daron Acemoğlu, daha önce Almanya'nın enerji sektörünü "yeşil enerji" politikaları ile batıran Merkel'in eski danışmanı Jeremy Rifkin, ABD'nin fonladığı dernekle CHP'ye sızan Hacer Foggo ve Öztrak'ın IMF ile görüşen ekibinde yer alan iktisatçı ise Refet Gürkaynak yer alıyor.

CHP lideri, fiyaskolarla dolu 'vizyon' belgesinde ABD'li Jeremy Rifkin'i de kendisine danışman olarak tuttuğunu duyurmuştu.