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Bu ne yaman çelişki Engin Altay? Karşınızda CHP'nin ABD konusundaki ikiyüzlülüğü...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.12.2022 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022
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Bu ne yaman çelişki Engin Altay? Karşınızda CHP’nin ABD konusundaki ikiyüzlülüğü...

2023 seçimlerine az bir süre kala Kemal Kılıçdaroğlu ithal danışman transferlerini sürdürürken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kılıçdaroğlu'nun Amerikan danışmanı Rifkin'i görmezden gelerek hükümeti ABD'den emir almakla suçladı. Altay'ın bu sözleri tepki çekti. İşte detaylar...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ve Londra'da icazet yokladıktan sonra 3 Aralık'ta fiyasko ve skandallarla gündeme gelen bir 'vizyon' toplantısı ile adaylığını ilan etti.

BAYKAL'DAN TEPKİ GELDİ

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Atatürk'ün "Hangi istiklal vardır ki, ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin?" açıklamasını yaptı.

EKİBİ BÜYÜK FİYASKO

Kılıçdaroğlu'nun ekonomi ekibinde FETÖ'ye destek veren ve hükümeti tehdit eden Daron Acemoğlu, daha önce Almanya'nın enerji sektörünü "yeşil enerji" politikaları ile batıran Merkel'in eski danışmanı Jeremy Rifkin, ABD'nin fonladığı dernekle CHP'ye sızan Hacer Foggo ve Öztrak'ın IMF ile görüşen ekibinde yer alan iktisatçı ise Refet Gürkaynak yer alıyor.

CHP lideri, fiyaskolarla dolu 'vizyon' belgesinde ABD'li Jeremy Rifkin'i de kendisine danışman olarak tuttuğunu duyurmuştu.

ABD'DEN İTHAL DANIŞMAN

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında CHP cephesinden akla ziyan bir çıkış geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kılıçdaroğlu'nun ABD seyahatine getirilen eleştirilere yanıt verdi.

Altay, "Hamburger yedi Kılıçdaroğlu ama çocuklarının boğazından haram geçmedi. Haram yemedi. ABD'de hamburger yedik ama ABD'den emir almadık" dedi.

Bu noktada Engin Altay'ın yaman çelişkisi ve CHP'nin riyakar siyaseti bir kez daha gözler önüne serildi.

CHP, RİFKİN'İ 'YERLİ VE MİLLİ' İLAN ETMİŞTİ

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanı ABD'li Jeremy Rifkin'in yerli ve milli olduğunu öne sürmüştü. Tekin kendisine yöneltilen "Jeremy Rifkin yerli ve milli midir?" sorusuna, "Elbette" şeklinde cevap vermişti.

POKER OYNARKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Öte yandan ABD konusunda derin bir çelişki içerisinde olan CHP'il Engin Altay, geçtiğimiz günlerde Meclis'teki bütçe görüşmelerinde cep telefonundan poker/iskambil tarzı bir oyun oynarken objektiflere yakalanmıştı.

Altay'ın ara ara oyunu keserek çevresine sataştığı gözlemlenmişti.

CHP’li Engin Altay TBMM’de ’poker’ oynadı CHP'Lİ ENGİN ALTAY TBMM'DE 'POKER' OYNADI
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tepki
CHP’de Jeremy Rifkin çelişkisi
Kocasakal Kılıçdaroğlu’nu yerden yere vurdu: Kökten kopuştur

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