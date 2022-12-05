CHP'li Engin Altay TBMM'deki bütçe görüşmelerinde oyun oynarken görüntülendi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2023 yılı bütçe görüşmeleri başladı. Büyük tartışmalara sahne olan görüşmeler sırasında, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, cep telefonundan iskambil oyunu oynarken görüntülendi. Altay'ın bu hareketi vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, cep telefonundan iskambil oyunu oynarken görüntülendi.
Altay'ın ara ara oyununu keserek çevresine sataştığı görüldü.
VATANDAŞLAR TEPKİLİ: "CİDDİYETE BAKIN CİDDİYETE!"
Altay'ın bu hareketi vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.
İşte o tepkilerden bazıları;
"Kendilerine ait hiçbir insiyatifleri yok. Hiçbir konuda kendi fikirlerini söyleme özgürlükleri yok. Efendileri ne derse onu yapıyor, kulaklarına ne fısıldarlarsa onu söylüyorlar. Öyle olunca da biri uyuyor, biri maç izliyor, Engin Altay da kağıt oynuyor."
"Ciddiyete bakın ciddiyete! CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkanı bütçe konuşması yaparken kumar (poker) oynuyor, kartları dağıtıyor."
"Bunların derdi memleket falan değil. Kendilerine biçilen rolleri yerine getirmek..."
"Al Kızı ver papazı dünya size güzel..."
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