Altılı Masa'da adaylık kaosu! Akşener-Kılıçdaroğlu kavgasında taraflar netleşiyor: İYİ Parti'ye 'Siz karışmayın' mesajı
Birçok kez bir araya gelerek görüşen fakat adaylık konusunda somut bir adım atamayan Altılı Masa'da, adaylık üzerinden derin tartışma yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Meral Akşener'in "İmamoğlu-Yavaş" talebi veto edilmişti. İki lider arasındaki gerilim masaya da yansıdı. Masanın ortaklarından DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti'ye "Siz bu işe karışmayın" mesajı verdi. Babacan, "Adaylıkta ismi geçen 2 belediye başkanı İYİ Parti’nin desteğiyle seçilmiştir. Ancak bu isimlerin CHP’li olduğu unutulmamalıdır. Son kararı CHP parti içinde vermelidir." diye konuşarak Kılıçdaroğlu'ndan yana saf tuttu.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği altılı masadaki 'adaylık oyunları' tam gaz devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açıkça karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geçtiğimiz günlerde oldukça konuşulan bir hamle geldi.
Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet cezasının verilmesinin ardından soluğu İstanbul'da alan Akşener, Kılıçdaroğlu'nun da yokluğunu fırsat bilerek Saraçhane'de miting düzenlendi, 2023 emelleri doğrultusunda İBB Başkanı'nı parlattı.
AKŞENER-KILIÇDAROĞLU ARASINDA BÜYÜK GERİLİM
Yaşananlara Almanya'daki icazet seferinde yakalanan ve apar topar Türkiye'ye dönmek zorunda kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi mahallesinde dahi, "Dava sürecinde İmamoğlu'nun yanında olmadı" denilerek hedef tahtasına kondu.
Berlin'den özel jetle döner dönmez soluğu Ekrem İmamoğlu'nun yanında alan Kemal Kılıçdaroğlu, "Sen 16 milyona hizmet etmeye devam et" diyerek İBB Başkanı'nın adaylığına set çekti.
İYİ Partili Aytun Çıray, Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasının kendilerine yaradığını vurgulayarak, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu. O süreç oylarımızı artırdı." diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU'NDAN AKŞENER'E SALVOLAR: "İÇ İŞLERİMİZE KARIŞMA"
Akşener'in 'İmamoğlu ve Yavaş'a hayır' demeyiz açıklamalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır. Her parti kendi içerisinde değerlendirmesini yapmalı." dedi ve ortağını açıkça ikaz etti.
"AKŞENER BENİ ARAMADI POLEMİĞİ"
Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kendisini aradığını, üzüntü duyduğunu ifade ettiğini belirterek, "Sayın Davutoğlu Saraçhane'ye gitmek istediğini belirtti. Ekrem Bey'e de Saraçhane'de bir miting yapalım dedim" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, ardından "Akşener sizi aradı mı?" sorusuna ise "Hayır aramadı" yanıtını vermişti.
AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: "KİMDEN İZİN ALACAĞIM?"
Masanın güçlü bir üyesi olma sıfatı taşıdığını iddia eden Akşener, yeni bir politika belirleyerek deyim yerindeyse Kılıçdaroğlu'na karşı "kılıçları" çekti. Siyasi karizmasını kurtatmak isteyen Akşener kendisini "Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağım" sözleriyle savundu.
"İZİN ALMA MECBURİYETİM YOK SÖYLEYENİ FENA ÇARPARIM"
Kılıçdaroğlu'nu aradığını ancak telefonunun kapalı olduğunu söyleyen Akşener, şu ifadeleri kullandı:
"Ben Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı. Ben de Almanya meselesini unutmuşum uçakta zannettim sonra anlaşıldı ki bir programdaymış. Sonra döndüm bir kalabalık güç oluşturabilelim diye Gültekin Uysal'ı aradım, konuştuk. Bir kısmına gideceğim dedim. Yanlış anlaşılmasın izin almaya aramadım öyle bir durum yok. Gövde gösteresi yapmak istedim. Ben zaten kimseden izin alma mecburiyetim yok söyleyeni de fena çarparım. Çünkü bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş belediye başkanları..."
KAVGASINDA TARAFLAR NETLEŞİYOR: İYİ PARTİ'YE 'SİZ KARIŞMAYIN' MESAJI
İki lider arasındaki gerilim masaya da yansıdı. Masanın ortaklarından DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti'ye "Siz bu işe karışmayın" mesajı verdi.
Babacan, "Adaylıkta ismi geçen 2 belediye başkanı İYİ Parti'nin desteğiyle seçilmiştir. Ancak bu isimlerin CHP'li olduğu unutulmamalıdır. Son kararı CHP parti içinde vermelidir." diye konuşarak Kılıçdaroğlu'ndan yana saf tuttu.
KILIÇDAROĞLU'NUN BUGÜNKÜ AÇIKLAMALARI ORTAMI DAHA DA GERDİ: "ORTADA BELİRLENMİŞ BİR ŞEY YOK"
Haziran ayında olması beklenen seçim için henüz bir adayları dahi olmayan Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili "Aday belirlesek bile açıklamayacağız, ancak seçim tarihi netleşince duyuracağız" dedi.
Parlamenter sistemi vaadi ile seçime hazırlanan 6'lı masanın konuyla ilgili çalışmalarını da bitiremediklerini söyleyen CHP lideri, ocak ayında onun da "bir çaresine" bakacaklarını söyledi.
Muhalif kanadın önderleriyle kurulan masada büyük bir uyum içinde çalıştıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, her toplantıda bir sorunu çözemediklerini, bir sonraki oturuma ertelediklerini de itiraf etti.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sosyal medyada "Aday yok, adayın ismi bile seçime tarihine bağlı", "Parlamanter sistem deyip yola çıktılar daha onun bile çaresine bakamamışlar", "Herkes uyum içinde diyorlar daha ilk sorunda krizi halı altına süpürüyorlar" şeklinde sert eleştiri aldı.
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