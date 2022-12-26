Altılı Masa’da adaylık kaosu! Akşener-Kılıçdaroğlu kavgasında taraflar netleşiyor: İYİ Parti’ye ’Siz karışmayın’ mesajı

AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: "KİMDEN İZİN ALACAĞIM?"

Masanın güçlü bir üyesi olma sıfatı taşıdığını iddia eden Akşener, yeni bir politika belirleyerek deyim yerindeyse Kılıçdaroğlu'na karşı "kılıçları" çekti. Siyasi karizmasını kurtatmak isteyen Akşener kendisini "Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağım" sözleriyle savundu.

"İZİN ALMA MECBURİYETİM YOK SÖYLEYENİ FENA ÇARPARIM"

Kılıçdaroğlu'nu aradığını ancak telefonunun kapalı olduğunu söyleyen Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Ben Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı. Ben de Almanya meselesini unutmuşum uçakta zannettim sonra anlaşıldı ki bir programdaymış. Sonra döndüm bir kalabalık güç oluşturabilelim diye Gültekin Uysal'ı aradım, konuştuk. Bir kısmına gideceğim dedim. Yanlış anlaşılmasın izin almaya aramadım öyle bir durum yok. Gövde gösteresi yapmak istedim. Ben zaten kimseden izin alma mecburiyetim yok söyleyeni de fena çarparım. Çünkü bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş belediye başkanları..."