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Nevşin Mengü "Altılı Masa dağılacak" dedi CHP'li Engin Altay beğendi! İYİ Parti-CHP kavgası resmileşti

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Giriş: 27.12.2022 17:48
CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, Meral Akşener'in akşam saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı toplantıda, Altılı Masa'yı dağıtacağını öne sürdü. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Mengü'nün iddialarının yer aldığı bir paylaşımı beğendi. Altay, paylaşımından sonra 'yanlışlıkla yaptım' dese de İYİ Parti ile CHP arasındaki gerilim yeniden alevlendi. Bilindiği üzere Akşener ile Kılıçdaroğlu, Saraçhane'de yaşananlar üzerinden birbirine düşmüştü.
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