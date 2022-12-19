Kılıçdaroğlu İmamoğlu’nu CHP Grup Toplantısı’na çağırdı: ’Ben aday değilim’ mi diyecek?

Altılı masada, kimin aday olacağı konusu üzerinden büyük bir kriz patlak verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde, "Bir de beni deneyin, bir de Bay Kemal'i deneyin, geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını açıkça ilan etmişti.

İttifakın diğer kanadı İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener ise, CHP liderinin adaylığına karşı çıkmış, cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a 'hayır' demeyeceklerini söylemişti.