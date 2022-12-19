Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu CHP Grup Toplantısı'na çağırdı: 'Ben aday değilim' mi diyecek?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin adaylığına karşı Meral Akşener ile birlikte hareket eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, yarın yapacağı grup toplantısına davet etti. İBB Ankara Temsilcisi Şükrü Şahin, söz konusu kararı duyduğunda tereddüte düştüğünü söyleyip, İmamoğlu'nun da davete icabet edeceğini söyledi. Gelişme, "İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek mi verecek?" sorusunu akıllara getirirken, konuyu A Haber canlı yayınında değerlendiren TBMM Dijital Mecralar Komitesi Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yayman, "Ben İmamoğlu'nun 'aday değilim' diyeceğini sanmıyorum. İmamoğlu’nun ne konuşacağına da adaya da kendilerine akıl veren küreselciler karar verecek." dedi.
Altılı masada, kimin aday olacağı konusu üzerinden büyük bir kriz patlak verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde, "Bir de beni deneyin, bir de Bay Kemal'i deneyin, geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını açıkça ilan etmişti.
İttifakın diğer kanadı İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener ise, CHP liderinin adaylığına karşı çıkmış, cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a 'hayır' demeyeceklerini söylemişti.
İkili arasında yaşanan gerilim bununla sınırlı kalmamış, İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret etmesi sonrası hapis cezası alması da yeni sorunları beraberinde getirmişti. Almanya'daki icazet seferi sırasında, Akşener'in İmamoğlu ile miting düzenlemesi Kılıçdaroğlu'nu bir hayli rahatsız etmiş, apar topar özel jetine atlayarak İstanbul'a dönmüştü.
Bugün Ankara'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Akşener'in Saraçhane'deki 'adaylık' planlarına sert çıktı. CHP lideri, Akşener için "İç işlerimize karışma" ifadelerini kullandı.
CHP yandaşı Tele 1, meseleye ilişkin Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a ayar vererek, "Yeri ve zamanı gelirse biz aday değiliz diyecekler" dediğini aktardı.
KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU'NU CHP GRUP TOPLANTISI'NA ÇAĞIRDI: 'BEN ADAY DEĞİLİM' Mİ DİYECEK?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ankara Temsilcisi Şükrü Küçükşahin, katıldığı canlı yayında, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu CHP Grup Toplantısı'na çağırdığını söyledi.
Küçükşahin, "Benim bildiğim, yanlış anlamadıysam, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aradı. Sayın İmamoğlu'nun grup toplantısına katılması… Bir an ben de tereddüte düştüm. İki genel başkanla, belediye başkanının ortaklaşa kararı." diye konuştu.
Söz konusu gelişmeyi A Haber'de canlı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında değerlendiren TBMM Dijital Mecralar Komitesi Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yayman, "Ben aday değilim diyeceğini sanmıyorum." dedi.
Gelişme, "İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek mi verecek?" sorusunu akıllara getirirken Yayman, "Ben İmamoğlu'nun 'aday değilim' diyeceğini sanmıyorum. İmamoğlu'nun ne konuşacağına da adaya da kendilerine akıl veren küreselciler karar verecek." değerlendirmesinde bulundu.
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