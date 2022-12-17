İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası! Başkan Erdoğan'dan "Saraçhane Operasyonu"na sert tepki: Biz bu oyunu yutmayız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'deki toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası üzerinden yapılan mağduriyet siyasetine sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bir mahkeme kararının ardından söylenenlerde aynı faşist zihniyet var. Siyasi tartışma yok, YSK'ya hakaret var. Bizansvar taht oyunlarını bizim üzerimizden yürütmeye çalışıyorlar. Biz bunu yutmayız." dedi. Erdoğan, 6'lı masaya da "Adayınızı çıkarın da meydanlarda kapışalım." diyerek meydan okudu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası üzerinden yapılan mağduriyet siyasetine sert tepki gösterdi.
MAHKEMENİN İMAMOĞLU KARARI
Masadaki herkesin kafasında bir başka hesabın, bir başka niyetin olduğu cümle alemin malumudur. Şimdi birileri bir mahkeme kararını bahane ederek masanın içindeki hesaplaşmayı bizim üzerimizden kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Bunun adı tek parti faşizmi ama biz bunu yutmayız. Bu tek parti faşizmi artığı zihniyetin milletimizi kendinden tiksindiren riyakarlığı tam olarak işte budur. Mertçe ortaya çıkıp mücadele etmek yerine hep başkalarının sırtından iktidar rüyası görme hastalığından bir türlü kurtulamadılar. Dün darbeciler, vesayetçiler üzerinden milli iradenin arkasından dolanıyorlardı. Bugün suni gündemler üzerinden aynı hesabı yapıyorlar. Halbuki ortada henüz biten bir yargı süreci de, gelen bir yasak da yok. Daha bu karar önce istinafa ardından da Yargıtay'a gidecek. Eğer mahkemenin verdiği kararın eksiği, hatası varsa zaten oralarda gerekli düzenlemeler yapılabilir. Buradaki asıl çarpıklık yargı ile ilgili bir sürecin 6'lı masanın kendi içindeki siyasi çekişmelerinin mezesi haline getirilmeye çalışılmasıdır. Bizi de aynı oyuna alet etmeye kalkıyorlar. Kusura bakmasınlar biz bu oyunun içerisinde yer almadık, yer almayacağız.
6'LI MASAYA MEYDAN OKUDU: ÇIKIP ADAYLARINI AÇIKLASINLAR
Şimdi ben Mardin'den bir kez daha tekrarlıyorum, bizim için Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı önemli değil. Cumhur İttifakı adayını açıklamış, meydanlarda işte ortada gümbür gümbür sözünü söylüyor. Avara kasnak gibi toplanıp dağılmaktan başka iş yapmayan 6'lı masa ve ortakları birbirine çalım atmakla uğraşacaklarına yürekleri yetiyorsa çıkıp adaylarını ilan etsinler. Ahmet, Mehmet, Ali, Veli, Ayşe, Fatma farketmez yeterki çıksınlar çamura yatmadan bizim adayımız şudur deme cesaretini göstersinler. Biz de meydanda kiminle kapışacağımızı, kiminle vizyon yarıştıracağımızı, kiminle program proje rekabetine gireceğimizi bilelim. Ne 2014 ne 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde karşımıza çıkardıkları adaylar böyle bir hava oluşturabildiler.
İMAMOĞLU'NUN YARGILANDIĞI "YSK ÜYELERİNE HAKARET" DAVASINDA KARAR
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi.
Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, sanık Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat katıldı. Çok sayıda CHP ve İYİ Parti'li isim de duruşmada izleyici olarak bulundu.
Sanık avukatlarının önceki duruşmada delillerin tam araştırılmadığını öne sürerek reddi hakim talebinde bulunduğunu hatırlatan mahkeme hakimi, reddi hakim talebinin üst mahkeme tarafından reddedildiğini tutanağa geçirdi.
Söz verilen sanık avukatı Kemal Polat, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediklerini belirterek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tanık olarak dinlenilmesini istedi.
Duruşmada tanık olarak dinlenilen Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun ve siyasi danışmanı Necati Özkan da İmamoğlu'nun hiçbir zaman YSK ve YSK üyelerine yönelik herhangi bir açıklamasının olmadığını öne sürdü.
Hakim, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tanık olarak dinlenilmesi talebini reddetti.
SAVCI ESKİ MÜTALAASINI TEKRARLADI
Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, daha önce verdiği mütalaayı yinelediğini belirtti. Mütalaada, İmamoğlu'nun "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı Kemal Polat bu aşamaya kadar verdikleri beyanları tekrar ettiklerini söyleyerek "Seçimi iptal edenlerin kim olduğunu dair iki hususu sunuyorum. Birisi Abdülkadir Selvi'nin yazısı. Diğeri ise Süleyman Soylu'nun seçim yenilenmeli söylemi ile ilgili haber metni. Ben sözlerimi daha fazla uzatmayacağım. Umarım beni mahcup edersiniz" dedi.
Sanık avukatı Sercan Polat ise davaya konu olan sözlerin YSK üyelerine değil Süleyman Soylu'ya söylendiğini beyan ederek müvekkilinin beratına karar verilmesini istedi.
Karar açıklanmadan önce son sözleri sorulan sanık avukatları müvekkillerinin beraatına karar verilmesini talep etti.
İMAMOĞLU'NA 2 YIL 7 AY 15 GÜN HAPİS KARARI
Kararını açıklayan mahkeme hakimi, sanığın "hakaret" suçunu "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı (YSK üyeleri)" işlediğini belirterek, bu nedenle İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karar verdi.
Mahkeme, verilen cezada indirim uygulamasına yer olmadığına hükmetti.
TCK'NIN 53/1 MADDESİ
Sanığın, TCK'nın 53/1 maddesinde, "Belli hakları kullanmaktan (Anayasa Mahkemesi iptal kararı gözetilmek suretiyle) aynı maddenin 2'nci fıkrası uyarınca cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kendi alt soyu üzerindeki velayet vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise anılan maddenin 3'üncü fıkrası uyarınca mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmasına karar verildi.
TCK'nın "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" başlığıyla düzenlenen 53/1 maddesinde şu ifadeler yer alıyor:
"Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak;
a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten
b) Seçme ve seçilme ehliyetinden,
c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,
d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,
e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, yoksun bırakılır."
İDDİANAMEDEN
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, YSK Başkanlığı tarafından yapılan suç duyurusu dilekçesinde, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen İBB Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu'nun 4 Kasım 2019'daki basın açıklamasında kurul üyelerine hakaret içeren beyanda bulunduğu belirtiliyor.
İddianamede, İBB Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019'da YSK tarafından iptal edildiği nazara alındığında, söylemin kamu görevlisi olan ve kurul halinde çalışan mağdurlara yönelik olduğu hususunda tereddüt bulunmadığı kaydedilerek, "Her ne kadar şüphelinin suç tarihi itibarıyla İBB Başkanı olarak görevini yapmakta olduğu görülse de soruşturma konusu eylemin şüphelinin kişisel suçu olarak değerlendirilmesinde zaruret bulunmaktadır." ifadesi yer alıyor.
Bu kanaatin yüksek yargı içtihatlarıyla da desteklendiği aktarılan iddianamede, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre Ekrem İmamoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediği ve kamu davası açılması için gereken yeterli şüphe seviyesine ulaşıldığı anlatılıyor.
İddianamede, bu kapsamda Ekrem İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik zincirleme şekilde "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DHBT MÜLAKATA ÇAĞRILMA PUANI 2022: DBHT mülakatları ne zaman yapılacak, kaç puan gerekir?
- Benzine ve mazota zam var mı? 18 Aralık'ta akaryakıta zam gelecek mi? Benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL?
- Yalı Çapkını'nda bombardıman yapacak gelişme! Mert Ramazan Demir'in vedası sosyal medyada çalkalandı! İşte, Survivor'daki o ismin şoke eden paylaşımı!
- Sağlık Bakanlığı kura çekimi takvimi: 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
- KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? GSB tarih açıklaması: Ekim-Kasım-Aralık ayı KYK burs ödemeleri ne zaman?
- Bekçilik mülakat sonuçları için gözler Polis Akademisi'nde! EGM 2022 1. dönem bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- FAS HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE 📺︎ - 2022 Dünya Kupası 3'üncülük maçı saat kaçta? Fas - Hırvatistan maçı hangi kanalda?
- Ocak ZAMMI baş döndürecek! Emekli ve Memur geniş bir nefes alacak! SSK - Bağ-Kur 2023 emekli maaş zammı için son hesap
- Doğanın incisi KAR tüm zarafetiyle geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son dakika hava durumu
- Giresun TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE: 2+1 ve 3+1 Giresun Merkez, Bulancak, Eynesil, Görele, Alucra kura sonucu isim listesi!
- KYK TAAHHÜTNAME ONAYLAMA EKRANI | e-Devlet KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? En geç o tarihte
- Ulaştırma Bakanlığı sınavsız personel alımı yapıyor! Mühendis, tekniker, güvenlik ve temizlikçi başvuru nasıl yapılır? Şartlar...