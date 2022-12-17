Saraçhane’de iki kare tek mesaj! İmamoğlu’ndan Akşener’li gönderme! Kılıçdaroğlu’na karşı takındığı tavır gözden kaçmadı

İmamoğlu, bitmemiş yargı kararını şov malzemesi yaptı! Altılı masadan destek aldı. Halkı Saraçhane'ye çağırdı.

Sahneye çıktı. Adaymış gibi "86 milyona" hitaben konuşma yaptı. Ancak tüm bu organizasyon, aslında vatandaşa değil Kemal Bey'e bir mesajdı!