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Saraçhane'de iki kare tek mesaj! İmamoğlu'ndan Akşener'li gönderme! Kılıçdaroğlu'na karşı takındığı tavır gözden kaçmadı

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Giriş Tarihi: 17.12.2022 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022
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Saraçhane’de iki kare tek mesaj! İmamoğlu’ndan Akşener’li gönderme! Kılıçdaroğlu’na karşı takındığı tavır gözden kaçmadı

Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener tarafından adım adım planlanan Saraçhane şovunda ortaya çıkan manzara, 6'lı masayı rahatsız etti. İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada yüzünü astı. Asık ve gergin ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını dinleyen İBB Başkanı, mesajını Akşener üzerinden verdi. İYİ Parti lideri ile sahnede el ele tutuşarak kalabalığa gülücük dağıtan İmamoğlu, takındığı tavır ile kendi liderine açık bir mesaj yolladı. Sosyal medyanın dikkatinden kaçmayan görüntüler "İki kare tek mesaj" yorumlarına neden oldu.

İmamoğlu, bitmemiş yargı kararını şov malzemesi yaptı! Altılı masadan destek aldı. Halkı Saraçhane'ye çağırdı.

Sahneye çıktı. Adaymış gibi "86 milyona" hitaben konuşma yaptı. Ancak tüm bu organizasyon, aslında vatandaşa değil Kemal Bey'e bir mesajdı!

Çünkü Kılıçdaroğlu konuşurken İmamoğlu, özellikle kenarda durup yüzünü astı!

Ama bir gece önce sarmaş dolaş poz verdiği Akşener sahneye çıkınca, yanından ayrılmadı. Atkısını aldı. Elini tuttu, bırakmadı. Bu iki kare, altılı masanın çoktan ayrıştığını kanıtladı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE BÖYLE
Kılıçdaroğlu, vizyon toplantısında İmamoğlu'nun elini sıkmadı! Saraçhane konuşmasını da 8 dakika ile sınırlandırdı.

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