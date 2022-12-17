Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu hamlesi CHP'yi karıştırdı! "Saraçhane Operasyonu" sonrası Ankara kulislerini sallayan iddia: O görüşmenin ses kaydını aldılar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in birlikte organize ettikleri "Saraçhane Operasyonu" CHP'yi karıştırdı. CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV'nin İsmail Saymaz'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Saymaz, Akşener'in Saraçhane hamlelerinin CHP yöneticileri ve tabanına rahatsızlık verdiğini söyledi. Saymaz ayrıca köşesinde rahatsızlığın detaylarını üst düzey CHP'li ismin ağzından yazdı. Öte yandan Saraçhane şovunu bugünkü köşe yazısına taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, "CHP yönetiminde Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyenlerin sayısı az da olsa var. O az sayıdaki 'Ekremciler"den birinin de CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek olduğu iddia ediliyor' dedi. Övür, Erkek'in Kılıçdaroğlu hakkındaki sözlerinin ses kayıtlarının da olduğunu belirtti. .
Yüksek Seçim Kurulu (YSK)üyelerine hakaret eden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet cezası verildi.
Bu gelişme üzerine merkez üssü Saraçhane olan mağduriyet temelli bir adaylık tiyatrosu sahnelendi.
Oyunun baş aktörleri 2023 emelleri doğrultusunda kollarını sıvayan Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına her seferinde set çeken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'di.
Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı, 'CHP'deki Brütüs'ler aranıyor' başlıklı köşe yazısında Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'na karşı yaptığı operasyona dikkat çekti.
İşte Mahmut Övür'ün o köşe yazısı:
KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI BİR OPERASYON OLARAK TARİHE GEÇTİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile "ablası" İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in birlikte organize ettikleri "Saraçhane Operasyonu" bütün o bağırıp çağırmalara, içeriksiz kürsü konuşmalarına rağmen tarihe, iktidara karşı değil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir operasyon olarak geçti.
Böyle olduğu her halinden belliydi. Yargı kararı açıklandığında İP Genel Başkanı Akşener'in sevinçle CHP'li İmamoğlu'na sarılması, o fotoğrafın da kendi elleriyle medyaya servis edilmesi bu gerçeği anlatmaya yetti.
Aslında o fotoğraf karesi yeterliydi... Ama daha fazlası da var. Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun gözünün içine baka baka sahneye çıkması, İmamoğlu'nun elini tutarak konuşması, siyaset tarihinde pek rastlanan bir durum değil.
Şu çelişki de milyonların gözü önünde yaşandı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun yerini "Senin arkanda 16 milyon var" diyerek İstanbul'la sınırlamaya çalışırken, Akşener tam tersine "Onun arkasında 85 milyon var" diyerek adeta Kılıçdaroğlu'na meydan okudu ve "Adayım İmamoğlu'dur" dedi.
Bir siyasetçi bundan daha zor bir duruma düşemezdi.
Peki, Kılıçdaroğlu nasıl oldu da bu noktaya geldi veya getirildi? Neden karar günü Almanya'ya gitti? Davada o gün karar verileceğini bilmiyor muydu?
Saraçhane Operasyonu'ndan sonra, kamuoyunda hatta CHP içinde en çok bu soruların cevabı arandı.
CHP kulislerinde bu konuyla ilgili ilginç bir ayrıntı o geceden sonra çok konuşuldu. Denilenlere göre, Kılıçdaroğlu gitmeden yardımcılarından Muharrem Erkek'e davada karar çıkıp çıkmayacağını sorumuş. O da, olumsuz bir karar beklemediklerini, hatta CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın hâkimi iyi tanıdığını, objektif bir karar vereceğini söylemiş. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu da "gönül rahatlığı"yla Almanya gezisine çıkmış.
"CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MUHARREM ERKEK, EKREM'LE KONUŞUYOR..."
Olayı böyle anlatanların şu notu da enteresan: CHP yönetiminde Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyenlerin sayısı az da olsa var. O az sayıdaki "Ekremciler"den birinin de CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek olduğu iddia ediliyor.
Aylar önce bir CHP'linin şu sözleri hâlâ kayıtlarda duruyor:
"CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Ekrem'le konuşuyor. 'Başkan bu iş seninle olur. Kemal Bey yaşlı, onunla olmuyor. Senin aday olman lazım...' Yanındaki bazı kişiler, Erkek'in bu konuşmalarını kayda alıyor. O ses kaydını ben dinledim."
Aslında CHP içindeki Bizans oyunları yeni değil ve bitecek gibi de görünmüyor. Bu da sadece İBB Başkanı İmamoğlu-Akşener ekseninde veya fondaş medya çevresinde sürmüyor, parti içinde de çok sayıda "Brütüs"ten söz ediliyor. Muharrem Erkek onlardan biri mi değil mi bilemem ama "Saraçhane Operasyonu"ndan sonra CHP Genel Merkezi'nde herkes birbirine "Brütüs" gözüyle bakıyor ve Kılıçdaroğlu'nun içeride ve dışarıda kendisine kurulan kumpaslara karşı nasıl bir hamle yapacağını merak ediyor.
Şu sorunun cevabı da merak ediliyor: Kılıçdaroğlu, önünü kesmek için açıkça harekete geçen küreselcilere karşı bir savaşı göze alır mı?
İSMAİL SAYMAZ'DAN ÇARPICI ÇIKIŞ
Ekrem İmamoğlu çizgisinde yayın yapan Halk TV'nin yazarı İsmail Saymaz'dan çarpıcı bir çıkış geldi.
Saymaz, "Meral Akşener'in sahneyi daha büyük bir ağırlıkla doldurması CHP'nin kimi yöneticilerinde ve tabanında rahatsızlık yarattı" dedi.
Öte yandan İsmail Saymaz söz konuyu meseleyi köşesine de taşıdı.
Saymaz, CHP'li üst düzey bir isimin Akşener'in yaptığı İmamoğlu çıkışından rahatsızlığını şu sözlerle aktardığını yazdı;
"Biz iki şey gördük. Bir: Meral hanımın partimizin içine dönük atağını ve bu ataktan bir şey çıkmayacağını gördük. Cumhurbaşkanı adayımızı Meral hanım belirlemeyecek. "
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Saymaz'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde;
"CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ceza çıkmayacağını düşünerek ve büyük bir öngörüsüzlükle duruşmanın görüldüğü gün Berlin'de olması, Akşener'e inisiyatif alanı açtı.
Siyaset boşluk kaldırmaz.
Akşener, işte bu boşluğu doldurdu.
Sanki Akşener, muhalefetin tek lideriydi.
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına sıcak bakmadığını belli eden Akşener, gönlünden geçen ismin İmamoğlu olduğunu ortaya koydu. İki gün üst üste yapılan Saraçhane mitingleri CHP yönetimini rahatsız etti.
ADAYIMIZI BELİRLEME HAKKI YOK
CHP'li üst düzey bir yetkili, Akşener'i şu şekilde eleştiriyor:
"Biz iki şey gördük. Bir: Meral hanımın partimizin içine dönük atağını ve bu ataktan bir şey çıkmayacağını gördük. Cumhurbaşkanı adayımızı Meral hanım belirlemeyecek. Meral hanımın masaya aday getirme hakkı var ama aday belirleme hakkı yok. Saraçhane'de İmamoğlu belediye başkanı olarak yerinde kaldı ve 'Sen belediye başkanı olarak değerlisin' dediler. Ekrem, bizim Ekremimiz. Ekrem'i niye harcayalım? Ekrem'e ihtiyacımız var. Ekrem'i seviyoruz. Ama CHP'nin adayını belirleme yetkisi kimin elinde? CHP'lilerin. Parti Meclisi ile milletvekili grubu adayı belirleyecek.
İki: Parti içine yapılan şeyin çok hoş karşılanmadığını gördük. Meral hanım CHP'lilerden övgü almadı. Biz İyi Parti içine karışırsak hangi tepkiyi alacaksak, o da böyle girdi, ne olduğunu gördük."
CHP'li yetkiliye, İmamoğlu'nun duruşmasının görüldüğü gün Kılıçdaroğlu'nun neden Almanya'ya gittiğini sordum.
Şöyle dedi:
"Gündemimizi duruşmaya göre belirlemeyiz. Çünkü duruşma öncesinde Jeremy Rifkin'le tarih belirlendi, Almanlarla konuşuldu, yerler saptandı. Üniversiteler gündemini belirliyor Noel öncesi. Basite alınacak şey değil. Uluslararası gezi yapıyoruz."
AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA SARAÇHANE'DE ADAYLIK GÖNDERMESİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mahkeme kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sarılarak destek oldu. Akşener ve İmamoğlu'nun birbirilerine sevinerek sarıldığı anlar dikkat çekti.
Akşener'in destek mesajı verdiği İmamoğlu ise dün Saraçhane'de yaptığı konuşmada "2023 yılında her şey çok güzel olacak" sözleriyle adaylığa göz kırptı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ ENGELLEME
Yaşananlardan sonra Almanya'ya yaptığı icazet ziyaretini yarıda kesen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile yaptığı konuşmada kullandığı "Sayın Başkan moralini bozma, gülümsemeni sürdür, 16 milyona hizmet et" ifadeleriyle "belediye başkanı olarak devam edeceksin" mesajı verdi.
SARAÇHANE BULUŞMASI
Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Saraçhane tiyatrosunun ikinci perdesi bugün akşam saatlerinde icra edildi. 6'lı masa liderleri Saraçhane'de bir araya geldi.
AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA RAĞMEN İMAMOĞLU MESAJI
Programda İYİ Parti Genel Başkanı Akşener "Artık 16 Milyon İstanbullunun dışında 85 Milyon Türkiye'nin de (Ekrem İmamoğlu) seninle olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı. Akşener'in bu sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir gönderme olarak yorumlanırken İmamoğlu'nun adaylığını istediğine yönelik ihtimalleri güçlendirdi.
KILIÇDAROĞLU CEPHESİ TEPKİLİ: SATILDIK
CHP kulislerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler bu durumu aleni bir şekilde 'Kılıçdaroğlu'na darbe, satıldık' olarak yorumladı.
"ALTILI MASA ARTIK YOK HÜKMÜNDEDİR"
Kulislerde bu durum FETÖ operasyonu olarak bile dillendirilirken, "Altılı Masa artık yok hükmündedir. İttifakla bir karar çıkmayacağı anlaşıldı. Çünkü şu çok net: Akşener, masaya İmamoğlu'nu dayatarak emrivaki yapacak. Bu basit bir operasyon değil, bir darbedir..." söylemleri yükseldi.
"SENARYOLARLA ADAYIMIZ BELİRLENEMEZ"
Bu tartışmalar sürerken CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İmamoğlu - Akşener ortaklığı ile sahnelenen Saraçhane tiyatrosuna ilişkin, "Sürecin nasıl işleyeceği net. Kural bellidir usül bellidir. Altılı masada yer alan genel başkanların ortak iradesiyle belirlenecek. Nerede yazıldığı belli olmayan siyaset mühendisliği senaryolarıyla hiç bir zaman belirlenmeyecek" ifadelerini kullandı.
Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında CHP Genel Merkezi'nden bomba bir çıkış daha geldi.
SARAÇHANE TİYATROSUNA CHP GENEL MERKEZİ'NDEN CEVAP: "TÜRKİYE'NİN İHTİYACINA UYGUN ADAY KILIÇDAROĞLU"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İmamoğlu - Akşener ikilisinin sergilediği adaylık tiyatrosuna set çekerek "Türkiye'nin ihtiyacına uygun adayın Kılıçdaroğlu olduğuna inanıyorum" dedi.
Tezcan'ın sözlerinin alt metninde Ekrem İmamoğlu'na da göndermeler yer aldı.
ADAY PROFİLİ ÇİZDİ: İMAMOĞLU'NA 'SENDEN OLMAZ' MESAJI
CHP Genel Başkan Yardımcısı, aday profili çizerek İmamoğlu'na 'senden olmaz' mesajı verip Kılıçdaroğlu'nu aday olması gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı;
"Hırslı olmayacak, gelecekle ilgili en önemli hedefi Türkiye'yi bu girdaptan çıkarıp demokrasiye taşıma iddiasında olacak ve bütün bu süreçte hoşgörülü, dengeli yürütebilecek bir lidere ihtiyaç var Genel Başkan'ın buna en uygun isim olduğunu düşünüyorum."
ADAY İÇİN TARİH VERDİ
Bülent Tezcan, 6'lı masanın daha çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Aralık ayı sonu veya Ocak ayı başında tamamlamayı planlıyorlar Cumhurbaşkanı adayı da aynı dönemde açıklanacak" dedi.
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