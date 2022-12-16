SON DAKİKA! CHP'li İBB'den İSPARK ücretlerine yüzde 60 zam! Yüzde 100 zam istemişlerdi | 18 TL'den 28 liraya çıkarıldı
Son dakika haberine göre İBB iştiraki İSPARK otopark ücretlerine yüzde 60 zam yaptı. İBB yönetimi, İSPARK otopark ücretlerine yüzde 100 zam isterken, komisyonlar tarafından teklif revize edilerek yüzde 60 zam yapılması uygun görüldü. Bazı ilçelerde yol kenarı otoparklarında araçlar için 1 saate kadar olan ücret 18 liradan 28 liraya çıkarıldı.
İBB Meclisi aralık ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.
Meclis toplantısında 2023 Yılı Ücret Tarife Teklifleri kapsamında, İSPARK otopark ücretlerine zam konusu görüşüldü.
İBB yönetimi, İSPARK otopark ücretlerine yüzde 100 zam isterken, komisyonlar tarafından teklif revize edilerek yüzde 60 zam yapılması uygun görüldü.
Bu kapsamda kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklarda, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de araçlar için 1 saate kadar olan ücret 17,50 liradan 28 liraya yükseltildi.
Aynı ilçelerde yol kenarı otoparklarında da araçlar için 1 saate kadar olan ücret 18 liradan 28 liraya çıkarıldı.
Kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde 12,50 lira olan 1 saatlik park ücreti 20 liraya yükseltildi.
İSPARK taksi duraklarında ise taksilerin giriş çıkışları 5,50 liradan 8 liraya, 1 gün beklemesi ise 21 liradan 33 liraya çıkarıldı.
Tarife, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.
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