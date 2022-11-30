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Sarıyer halkı İBB'ye ateş püskürdü!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.11.2022
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Sarıyer halkı İBB’ye ateş püskürdü!

Tapularının emlak rayiç bedeli üzerinden kendilerine verilmediği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önüne giden Sarıyer Mahalleler Birliği, yetkililerin kendileriyle görüşmemesini protesto etti.

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