CHP'li İBB panik yaptı: Terörle iltisaklılar ifşa olunca personelden 'adli sicil kaydı' talep ettiler
CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütleriyle iltisaklı olduğu ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB yönetiminin ilk defa işe aldığı 15 bin 125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talep etmediğini açıklamıştı. Skandalı ortaya çıkan İBB yönetimi, alelacele tüm iştirak şirketlerinde çalışan personellerden adli sicil kayıtlarını istedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla, CHP yönetimindeki Mersin Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde terör iltisaklı personel çalıştırıldığını söylemişti.
"15 BİNİ AŞKIN KİŞİYE GÜVENLİK SORUŞTURMASI YAPILMADI"
'Kırmızı dosyayı' açacağını söyleyen Bakan Soylu, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79'unun tamamlandığını vurgulayıp, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilk defa işe aldığı 15 bin 125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talep etmemiş, değerlendirme komisyonu oluşturmamıştır." demişti.
"1668 KİŞİ TERÖRLE İLTİSAKLI"
Bakan Soylu, İBB'de işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğunu duyurmuştu.
İçişleri Bakanı, "FETÖ/PDY 875, PKK/KCK 432, DHKP/C 143, THKP/C 66, TKP/ML 64, MLKP 33, DEAŞ 3, El Kaide 1 ve diğer örgütler 51'dir. 1668 kişiden, incelemeye konu olanlar arasındaki 6'sının, PKK/KCK terör örgütü adına kırsalda silahlı faaliyet göstermiş olduğu belirlendi." demişti.
CHP'Lİ İBB PANİKLEDİ
Skandalı ortaya çıkan İBB yönetiminden dikkat çeken bir adım geldi.
Bakan Soylu'nun işaret ettiği veriler sonrası İBB, iştirakler daire başkanlığından tüm iştirak şirketlerinde çalışan personellerden adli sicil kayıtları istendi.
TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE CHP'Lİ İBB'NİN İŞ BİRLİĞİ
PKK terör örgütünce kurulan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyelerinden bazu sözde din adamlarının, dernek referansıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gassal olarak işe alındıkları ortaya çıkmıştı.
MAAŞLARINI PKK'YA YOLLADILAR
İBB'ye sokulan dernek üyelerinin maaşlarının bir kısmını dernek üzerinden örgüte aktardığı belirlendi.
İBB'nin dağıttığı yardım kartlarından 300 tanesinin PKK'lı teröristlerin ailelerine dağıtılmak üzere DİAYDER'e gönderildiği tespit edildi.
Şüphelilerden M. İ. ifadesinde, ''İBB'ye gassal olarak alınmamda DİAYDER yöneticileri referans oldu. Benimle birlikte o dönem 6 kişi daha işe alındı.'' dedi.
İBB'de mesaideyken gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.
Dernek üyelerinin de arasında bulunduğu 28 şüpheliye dava açıldı.
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