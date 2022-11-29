CHP’li İBB panik yaptı: Terörle iltisaklılar ifşa olunca personelden ’adli sicil kaydı’ talep ettiler

MAAŞLARINI PKK'YA YOLLADILAR

İBB'ye sokulan dernek üyelerinin maaşlarının bir kısmını dernek üzerinden örgüte aktardığı belirlendi.

İBB'nin dağıttığı yardım kartlarından 300 tanesinin PKK'lı teröristlerin ailelerine dağıtılmak üzere DİAYDER'e gönderildiği tespit edildi.

Şüphelilerden M. İ. ifadesinde, ''İBB'ye gassal olarak alınmamda DİAYDER yöneticileri referans oldu. Benimle birlikte o dönem 6 kişi daha işe alındı.'' dedi.

İBB'de mesaideyken gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Dernek üyelerinin de arasında bulunduğu 28 şüpheliye dava açıldı.