İstanbul belediyecilik hizmetine hasret! Mega şehrin yönetimi liyakatsiz insanların keyfine kaldı! İşte Sayıştay raporlarına giren İBB gerçekleri

"Netice olarak, yönetim kurullarında İdareyi temsil edeceklerin İdarede yöneticilik vasfına sahip olması, yönetim kurulu üye sayısının ise, makul düzeyde ve diğer özel sektör şirketlere kıyasla mutat olan sayılarda olması gerektiği değerlendirilmiştir."

CHP'DEN İBB'YE GEÇTİLER

BİMTAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Resul Emrah Şahan, CHP Ataşehir eski İlçe Başkanı Hakkı Altınkaynak ve CHP Adalar eski İlçe Başkanı Hıdır Delipınar ise yönetim kuruluna getirildi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın İSYÖN Başkanı olurken, CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Ferhat Epözdemir ise yönetim kurulu üyesi yapıldı.

CHP Sancaktepe eski İlçe Başkanı ve İBB Meclis Üyesi Hakkı Sağlam, 14 bin TL maaşla İSPARK'a Yönetim Kurulu Başkan Vekili olurken, CHP Arnavutköy eski İlçe Başkanı Ruhi Tuncel ve CHP Çatalca eski İlçe Başkanı Halil Gök de yönetim kurulu üyesi olarak atandı.