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Yenisi yapılacak vaadiyle yıkıldı! CHP'li İBB 18 aydır bir çivi bile çakmadı: Vatandaş isyanda

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.11.2022 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
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Yenisi yapılacak vaadiyle yıkıldı! CHP’li İBB 18 aydır bir çivi bile çakmadı: Vatandaş isyanda

Büyükçekmece E-5’te yol genişletme çalışmaları çerçevesinde belediye üst geçidi 1,5 yılı önce yıkıldı. Yıkımın ardından yerine yenisi yapılmayan üst geçit ise, engelli, yaşlı ve bebek arabalı vatandaşlara çile oldu. Vatandaşlar İBB’nin üst geçidi bir an önce yerine yapmasını istiyor.

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