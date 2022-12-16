Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi hakkında önemli açıklama! Evlilik yaşı 18'dir
6 yaşındaki çocuğun istismarı Türkiye gündemine oturdu. Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaşanan sapkınlık üzerinden belli bir kesimi hedef alanların amacına karşı çıkarak önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş, "Ergenlik ile evlilik yaşı karıştırılmamalı. Çocuğun bedeni dokunulmaz, evlilik yaşı 18'dir" dedi.
H.K.G.'nin 6 yaşında babası tarafından evlendirilerek istismar edilmesinde dinin arkasına sığınarak, sapkınlığı farklı boyutlara çekmek isteyenler, erken yaşta evliliği savunanlar oldu. Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Ali Erbaş Türkiye'nin gündemine oturan konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı evlilik yaşı ile ilgili tartışmalara açık açık noktayı koydu ve önemli açıklamalar yaparak çeşitli uyarılarda bulundu.
"ERGENLİKLE EVLİLİK KARIŞTIRILMAMALI"
Evlilik yaşının 18 olduğuna dikkat çeken Erbaş, "Bugün yasalarımızdaki evlilikte 18 yaş sınırı dinimizin istediği rüşd çağı bakımından da ideal bir uygulamadır. Ergenlik yaşı ile Evlilik Yaşı karıştırılmamalı. Ergenlik biyolojik bir gelişim sürecidir. Evlilikte aranan rüşddür." dedi.
Ergenlik yaşını bahane ederek; kız çocuklarının erken evlendirilmesini savunanlara Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan yanıt geldi.
Gazeteci Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Ali Erbaş açıklamalarına şu sözlerle devam etti;
"Başkanlığımız ailenin korunması ve şiddetin önlenmesi bağlamında çocuk istismarıyla mücadeleyi resmi ve dini bir sorumluluk alanı olarak belirlemiştir. Başkanlığın, ailenin korunması konusunda İslam dininin belirlediği temel prensipler/sabiteler ile bağdaşmayan bir kararı ya da fetvayı vermesi mümkün değildir. Bu temel prensiplerden birisi de nikâhın keyfi uygulamalara kesinlikle kapalı, son derece ciddi ve önemli bir adım olması, tarafların her türlü haklarının korunması mecburiyetidir. İslam'a göre, kadın ve erkeğin hem fiziksel (bulûğ) hem de ruhsal ve zihinsel (rüşd) olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek yaşa (Kuran'ın ifadesiyle evlilik çağına) gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz."
"ASLA DİNİ BİR TEMELİ YOKTUR"
Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İl Müftü Seminerleri'nde alınan kararları da hatırlattı
Erbaş yaptığı açıklamada, "Genç kızlarımızın çocuk sayılabilecek kadar erken yaşlarda zorla evlendirildiği ve bu uygulamanın dine dayandırılmaya çalışıldığı esefle müşahede edilmektedir. Bu yaklaşımın ilmi ve dini bir temeli yoktur. Hayat hakkını, insanın onuruna uygun bir şekilde hayatını sürdürmesi hakkını gasp etmek ve özellikle çocukları istismar konusu yapmak asla kabul edilemez. Kamuoyuna 'çocuk gelinler' vakası olarak yansıyan ve gerçekte çocuk istismarı olarak değerlendirilecek her türlü suiistimalin, İslam açısından hiçbir meşruiyeti yoktur." şeklinde konuştu.
BUGÜN CAMİLERDE HUTBE OKUNACAK
Erbaş, "Bugün (16 Aralık 2022 Cuma) küçüklerin evlendirilmesinin yanlışlığıyla ilgili hazırladığımız cuma hutbesinin tüm camilerimizde okunacağını sizinle paylaşmak istiyorum" dedi.
"EKSİK VE ÇARPIK DİNİ YORUMLAR"
Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Erbaş, "Çocukları istismar eden anlayışların dayandığı yanlış bilinç, kültürel yozlaşma, eksik ve çarpık dini yorumlar mutlaka tashih edilmelidir. Hiçbir Diyanet görevlisinin resmi nikâh olmaksızın evlilik akdine ilişkin bir işlem yapamayacağı açıktır." ifadelerine yer verdi.
"ÇOCUĞUN BEDENİ DOKUNULMAZDIR"
Çocuk yaştaki evliliklerin yanlışlığına değinen Erbaş, "eş olmanın anlamını kavramadan evlendirilemez." dedi.
Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Erbaş yaptığı açıklamada, "Bir çocuğun hayatını karartmak, insanlığın ufkunu karartmaktır. Çocuğun duygu ve düşünceleri değerli, canı ve bedeni dokunulmazdır. Hiçbir kız çocuğu, rızası olmadan, anne olma özelliği kazanmadan ve eş olmanın anlamını kavramadan evlendirilemez." ifadelerine yer verdi.
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