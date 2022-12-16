Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi hakkında önemli açıklama! Evlilik yaşı 18’dir

Gazeteci Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Ali Erbaş açıklamalarına şu sözlerle devam etti;

"Başkanlığımız ailenin korunması ve şiddetin önlenmesi bağlamında çocuk istismarıyla mücadeleyi resmi ve dini bir sorumluluk alanı olarak belirlemiştir. Başkanlığın, ailenin korunması konusunda İslam dininin belirlediği temel prensipler/sabiteler ile bağdaşmayan bir kararı ya da fetvayı vermesi mümkün değildir. Bu temel prensiplerden birisi de nikâhın keyfi uygulamalara kesinlikle kapalı, son derece ciddi ve önemli bir adım olması, tarafların her türlü haklarının korunması mecburiyetidir. İslam'a göre, kadın ve erkeğin hem fiziksel (bulûğ) hem de ruhsal ve zihinsel (rüşd) olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek yaşa (Kuran'ın ifadesiyle evlilik çağına) gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz."