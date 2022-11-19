İstanbul’a kazandırılacak tesisten haber yok! Halk sesini İBB’ye duyurmaya çalışıyor
İstanbul'a kazandırılacağı söylenen bir futbol stadyumundan hala haber yok. Bahçelievler'deki Kocasinan futbol sahası ve zeminaltı otopark inşaatında hiçbir çalışma yapılmıyor. Gençler ve otopark ihtiyacı olan çevre sakinleri tepkili.
Şimdi tarlayı andıran bu devasa alan bir zamanlar futbol sahasıydı.
İstanbul Bahçelievler'deki Kocasinan Spor Tesisi ve zeminaltı otopark inşaatında hiçbir hareket yok.
Şirinevler mahallesindeki bu proje alanı tesisin çok daha kapsamlı hale getirilmesi için 2017'de yıkılmasıyla başlayan sürecin sadece görünen yüzü.
Projesi çizilen, ihalesi yapılan ve temeli kazılan tesis için çalışmalar, 2019'daki yerel seçimlerin ardından durdu.
Yoğun otopark ihtiyacının sonucu olarak kaldırımlara park eden araçlar, yayaların yoldan yürümesine neden oluyor.
Bu durum ise hayati risk taşıyor.
Bahçelievler sakinleri, dışarıdan çekilen demir perdelerle inşaat var zannedilen, fakat içeri bakıldığında hiçbir çalışmanın olmadığı anlaşılan alanla ilgili, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunuyor.
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