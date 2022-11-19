İstanbul’a kazandırılacak tesisten haber yok! Halk sesini İBB’ye duyurmaya çalışıyor

İstanbul Bahçelievler'deki Kocasinan Spor Tesisi ve zeminaltı otopark inşaatında hiçbir hareket yok.

Şirinevler mahallesindeki bu proje alanı tesisin çok daha kapsamlı hale getirilmesi için 2017'de yıkılmasıyla başlayan sürecin sadece görünen yüzü.