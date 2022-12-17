SON DAKİKA! CHP'li İBB'den İSPARK ücretlerine yüzde 60 zam!

Son dakika haberine göre İBB iştiraki İSPARK otopark ücretlerine yüzde 60 zam yaptı. İBB yönetimi, İSPARK otopark ücretlerine yüzde 100 zam isterken, komisyonlar tarafından teklif revize edilerek yüzde 60 zam yapılması uygun görüldü. Bazı ilçelerde yol kenarı otoparklarında araçlar için 1 saate kadar olan ücret 18 liradan 28 liraya çıkarıldı.

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