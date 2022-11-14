İBB’ye bağlı İSPARK iflasa gidiyor! İSPARK neden zarar ediyor? A Haber’de anlattı: CHP ve İYİ Parti’nin arka bahçesi olduğu için…

Peki raporun detayları neler? AK Parti İBB Meclis Üyesi Haşim İskender, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"İBB MECLİSİ'NİN DENETİMİNE TABİ DEĞİL"

İşte o açıklamalardan satır başları;

Rapordan önce ben İSPARK ile alakalı birkaç bilgi vermek istiyorum. İSPARK yüzde 15 İBB'nin iştirakidir. Türk Ticaret Kanunu'na göre iştirakler kurulduğu için İBB Meclisi'nin denetimine tabi değildir. Kendilerinin ayrı özerk yönetimleri vardır ve kar amaçlı kuruluşlardır.

Kar amaçlı kuruluşlar olmasına rağmen esas sıkıntı İSPARK'ta 2019'dan geliyor. 2019 yılında İSPARK'ın zararı 34 milyon lira gözüküyor. Bunu her ne kadar Kovid-19 dönemi ile ilişkilendirseler de maalesef onunla bir bağlantısı olmakla birlikte belki onun etkisi yüzde 10-15'tir.