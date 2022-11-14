15 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri İBB’ye bağlı İSPARK iflasa gidiyor! İSPARK neden zarar ediyor? A Haber'de anlattı: CHP ve İYİ Parti’nin arka bahçesi olduğu için…

İBB’ye bağlı İSPARK iflasa gidiyor! İSPARK neden zarar ediyor? A Haber'de anlattı: CHP ve İYİ Parti’nin arka bahçesi olduğu için…

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
ABONE OL
İBB’ye bağlı İSPARK iflasa gidiyor! İSPARK neden zarar ediyor? A Haber’de anlattı: CHP ve İYİ Parti’nin arka bahçesi olduğu için…

İBB'ye bağlı İSPARK iflasın eşiğine geldi. İSPARK 2021'de 21 milyon 724 bin TL zarar etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. AK Parti İBB Meclis Üyesi Haşim İskender, "Burası CHP’nin ve İYİ Parti’nin arka bahçesi olduğu için maalesef yönetim kurulu üyesi sayısı yüksek tutuluyor." dedi.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Sayıştay'ın açıkladığı rapora göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSPARK'ın aslında 2019'da zarara başladığını geçen senenin de 21 milyon 724 bin TL zarar ettiğini açıkladı.

Peki raporun detayları neler? AK Parti İBB Meclis Üyesi Haşim İskender, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"İBB MECLİSİ'NİN DENETİMİNE TABİ DEĞİL"

İşte o açıklamalardan satır başları;

Rapordan önce ben İSPARK ile alakalı birkaç bilgi vermek istiyorum. İSPARK yüzde 15 İBB'nin iştirakidir. Türk Ticaret Kanunu'na göre iştirakler kurulduğu için İBB Meclisi'nin denetimine tabi değildir. Kendilerinin ayrı özerk yönetimleri vardır ve kar amaçlı kuruluşlardır.

Kar amaçlı kuruluşlar olmasına rağmen esas sıkıntı İSPARK'ta 2019'dan geliyor. 2019 yılında İSPARK'ın zararı 34 milyon lira gözüküyor. Bunu her ne kadar Kovid-19 dönemi ile ilişkilendirseler de maalesef onunla bir bağlantısı olmakla birlikte belki onun etkisi yüzde 10-15'tir.

Esas sıkıntı şu AK Parti döneminden alınan İSPARK yönetimi o dönem işten çıkartılanlar ve o dönem işe fazla fazlaca alınanlardan dolayı Kovid-19 sürecinin öncesinde zaten ciddi bir zarar etmiştir. Bu zarar da 2019'da 34 milyon 2020 yılında da 41 milyon zarar etmiştir. Bu zararlar sonucunda da İSPARK'ın sermayesi 19 milyon 850 bin liradır. Bu para geçmiş yıl karları ve diğer öz kaynaklardan sonra tenzil etmiş şu an 2021 yılı sonu itibariyle 21 milyon lira eksiye düşmüştür.

"YANLIŞ YÖNETİMDEN DOLAYI ŞİRKET BU HALE GELDİ"

Bunun eksiye düşmesi demek Ticaret Kanunu'na göre normal öz kaynakların 3'te 1'ini kaybetmesi demek bunun borca batık olduğunu gösteriyor. Alacaklardan birisi bir dava açarak iflasını isteyebilir ve bu şirketi iflas ettirebilir. Yanlış yönetimden dolayı şirket bu hale getirilmiştir.

"CHP VE İP'İN ARKA BAHÇESİ"

Yanlış yönetim derken şu an İSPARK'ın yönetim kurulu üyesi 19 kişidir. Normalde verimli bir yönetim kurulu 5 ile 7 arasındadır. Ama burası CHP'nin ve İYİ Parti'nin arka bahçesi olduğu için maalesef yönetim kurulu üyesi sayısı yüksek tutuluyor.

Şu an zararın gayesi zararın oluş nedeni bir AK Parti döneminde işten alınanların işten çıkartılması ve hovarda yönetim.

İBB’ye bağlı İSPARK iflasa gidiyor İBB'YE BAĞLI İSPARK İFLASA GİDİYOR

İSPARK’ın özel otoparklardan farkı kalmadı! İSPARK'IN ÖZEL OTOPARKLARDAN FARKI KALMADI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA