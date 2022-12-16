Son dakika: Avrupa’nın en büyüğü: Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi açıldı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan önemli açıklamalar

DEV YATIRIMLARLA EKONOMİMİZİ SÜREKLİ BÜYÜTTÜK

Ülkemizi Doğal Gaz keşfi ve işletmesi yanında depolaması alanında da en güvenli seviyeye getirene kadar yatırımlarımız devam edecektir. Kısa ve orta vadede enerji krizinin Avrupa'da yol açtığı sıkıntıların ülkemizde yaşanmaması için her türlü tedbiri almayı sürdüreceğiz.

Türkiye Yüzyılı ile milletimize gelecek vizyonu sunduk. Ülkemizi her alanda dünya ile rekabet edebilir seviyedeki hedeflerimizi kamuoyuyla paylaştık. 20 yıla sığdırdığımız emeklerimizin meyvelerini toplamaya başlayarak ülkemizi en üst lige çıkaracağımız yeni bir döneme giriyoruz. Hükümete geldiğimizde kısır hesapların, kavgaların, krizlerin içinde sıkışıp kalan Türkiye vardı. Stratejik, beşeri potansiyeli bu sancılı tablo içinde adeta heba ediyorduk. Türkiye'nin istikametini güven ve istikrar iklimine döndürecek ülkemizi bu girdaptan kurtardık. Birilerinin ısrarla önemsizleştirmeye çalıştığı dev yatırımlarla ekonomimizi sürekli büyüttük.