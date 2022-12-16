Son dakika: Avrupa'nın en büyüğü: Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi açıldı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Enerji arz güvenliğinin son derece kritik olduğu şu günlerde, Türkiye bu alanda dev bir yatırımı daha hizmete alıyor. Türkiye'nin en büyük doğal gaz deposu unvanı taşıyacak BOTAŞ'a ait Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, yeni kapasitesiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete girdi. "Açılışta birlikte Silivri Avrupa'daki en büyük yer altı gaz depolama tesisi haline gelmiştir" diyen Başkan Erdoğan, "Tesis günlük 75 milyon geri üretim kapasitesine sahip." ifadelerini kullandı. "Trakya enerji merkezi olacak" mesajını veren Erdoğan, "Ülkemizi gaz fiyatının belirlendiği ülke yapacağız." dedi.
Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, 4,6 milyar metreküpe ulaşan yeni kapasitesiyle bugün hizmete alınacak. Türkiye'nin, enerji arz güvenliği alanındaki dev yatırımları arasında bulunan tesisin kapasite artırma çalışmaları tamamlandı.
Yeni kapasitesiyle kendi alanında, denizlerde Avrupa'nın en büyük depolama tesisi unvanının da sahibi olacak tesisin genişletilmiş fazı, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının beklendiği törenle devreye alındı.
Başkan Erdoğan, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'nde konuştu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Silivri Yer Altı Doğal Gaz depolama tesisinin yeni fazıyla 4,6 milyar metreküpe ulaşan toplam kapasitenin ülke ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Avrupa'daki en büyük yer altı depolama tesisi haline gelmiştir. Bu tesisi biz kurmuştuk. Tüm bu çalışmalarda kullanılan malzemeler yerli ve milli olarak üretilmiş, böylece ülkemizin gaz depolama alanındaki teknoloji birikimine katkı sağlanmıştır. Tesis günlük 45 milyon metreküp enjeksiyon ve 75 milyon metreküp geri üretim kapasitesine sahiptir. Ülkemizin en yoğun tüketim döneminde bile talebin 4'te 1'ini tek başına karşılayabilecektir.
Ankara Tuzgölü'ndeki kapasite genişletme çalışmaları tamamlandığında orada da benzer orana ulaşacağız. Silivri tesislerimizin yeni fazının hizmete girmesinde emeği geçen bakanlık, kurum, yüklenici firmaları tebrik ediyorum.
DEV YATIRIMLARLA EKONOMİMİZİ SÜREKLİ BÜYÜTTÜK
Ülkemizi Doğal Gaz keşfi ve işletmesi yanında depolaması alanında da en güvenli seviyeye getirene kadar yatırımlarımız devam edecektir. Kısa ve orta vadede enerji krizinin Avrupa'da yol açtığı sıkıntıların ülkemizde yaşanmaması için her türlü tedbiri almayı sürdüreceğiz.
Türkiye Yüzyılı ile milletimize gelecek vizyonu sunduk. Ülkemizi her alanda dünya ile rekabet edebilir seviyedeki hedeflerimizi kamuoyuyla paylaştık. 20 yıla sığdırdığımız emeklerimizin meyvelerini toplamaya başlayarak ülkemizi en üst lige çıkaracağımız yeni bir döneme giriyoruz. Hükümete geldiğimizde kısır hesapların, kavgaların, krizlerin içinde sıkışıp kalan Türkiye vardı. Stratejik, beşeri potansiyeli bu sancılı tablo içinde adeta heba ediyorduk. Türkiye'nin istikametini güven ve istikrar iklimine döndürecek ülkemizi bu girdaptan kurtardık. Birilerinin ısrarla önemsizleştirmeye çalıştığı dev yatırımlarla ekonomimizi sürekli büyüttük.
ENERJİ HİZMETİNDE DÜNYADA 17. BÜYÜK ARZA SAHİP ÜLKEYİZ
Yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı destekleyerek cari fazla yoluyla bu büyümeyi 85 milyonun tamamının hayatına yansıttık. Son dönemde maruz kaldığımız siyasi, sosyal ve ekonomik saldırılara karşı verdiğimiz mücadeleyi ekonomi programımızı daha güçlü hale getirerek tahkim ettik. Türkiye kendi vatandaş ve sanayisine sunduğu enerji ile dünyanın en büyük 17. arzını sunan ülkedir.
GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİNİ 100 BİN VARİLE ÇIKARACAĞI
160 milyon ton eşdeğer petrol enerji arzımız var. Bunun 2021'de 51 milyar dolara yakın maddi değeri bu yıl 81 milyar dolara ulaşacak. Yerli ve yenilenebilir kurulu gücümüzü yüzde 65 seviyesine getirmemize rağmen enerjide ciddi dışa bağlılık söz konusudur. Doğal gazda ihtiyacı karşılamadan ülkemizi arzu ettiğimiz kalkınma seviyesine çıkarabilmemiz mümkün değildir. Türkmenistan'daydık. Oradan ülkemize gerek doğal gaz gerekse enerji naklini gerçekleştirmek üzere görüşmeler yaptık. Üçlü zirve yaptık. Hamdolsun aramızda kararlılığımızı ortaya koyduk. Böylece nüfusumuzun yüzde 85'ine yakınını doğal gaza kavuşturduk. Dünyanın en geniş sondaj filosunu kurarak Karadeniz'de 540 milyar metreküplük ülkemizin en büyük doğal gaz rezervi keşfini yaptık. Bu doğal gazı milli şebekeye aktarmak için hummalı çalışma yapıyoruz. Yeni keşiflerin müjdesini paylaşmak için de çalışıyoruz. Petrolde de yeni sondajlar yapıyor, eski kuyuları tekrar kontrol ederek üretime kazandırıyoruz. En kısa sürede günlük petrol üretimimizi 100 bin varile çıkarak ardından daha büyük keşif ve üretimler için yolumuza devam edeceğiz.
TRAKYA ENERJİ MERKEZİ OLACAK
Tüm bu gelişmelerin bir diğer sonucu da ülkemizin sahip olduğu 7 Doğal Gaz boru hattı, 4 LNG tesisi, 15 giriş noktası ve diğer avantajlarıyla dünyanın önde gelen enerji ticaret merkezlerinden biri haline dönüşmesidir. Türk Akım projesiyle Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Macaristan'a gazakışı sağlıyoruz. Saros'taki LNG tesisimizi hizmete açtığımızda bu alanda çok daha güçlü konuma geleceğiz. Amacımız ülkemizi en kısa sürede doğal gaz referans fiyatının oluştuğu küresel merkez haline dönüştürmektir. Putin'le önemli görüşmelerimiz oldu, adımlarımızı attık atıyoruz. Böylece özellik Trakya doğal azda enerjide bir hub haline gelecektir.
Bununla ilgili çalışmalarımızı enerji ortaklarımızla birlikte yürütüyoruz. 20 milyar dolarlık yatırımın sürdüğü nükleer gücü de tabloya eklediğimizde enerjide bambaşka seviyeye yükseleceğiz. Ülkemizin bu özelliği daha da pekişecektir. Ortak ekonomik çıkarlar temelinde genişleterek diğer alanlarla birlikte enerjide yeni kazanımlar elde etmek için yoğun çaba harcıyoruz. Hiç şüphesiz bu noktaya milletimizden aldığımız güçlü destekle ülkemizin atılımlarını engelleme çabalarını aşa aşa geldik. Projelerimizi sabote etme gayelerinin gerisindeki amaçları gayet iyi biliyoruz. 2053 yılında dışa bağımlılığımızı yüzde 71'den yüzde 13'e indirecek şekilde belirledik. Yatırımlarımızı buna göre planlıyoruz. Küresel uzlaşmaların tamamı da bu vizyonun içinde yer almaktadır. Türkiye'yi yeni sevinçlerle buluşturarak dünyanın en büyük 10 ülkesi arasındaki hak ettiğimiz yere adım adım ilerleyeceğiz. Dün bizimle uğraşanlar bugün iş birliği için kapımıza geliyor. Bugün bizle uğraşmayı sürdürenlerin yarın dostluğumuza ihtiyaç duyacağından eminiz. Tüm hesapların üstündeki hesaba inanıyoruz. Milletimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaya devam ediyoruz.
Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız.
TESİS GÜNLÜK 75 MİLYON GERİ ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİP
Tesisin kapasite artırma çalışmaları kapsamında, Silivri açıklarında deniz üstünde Piri Mehmet Paşa ve Ali Paşa olmak üzere yüzde 100 yerli 2 platform kuruldu.
Aynı zamanda Türkiye'nin ilk yeraltı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin artırılmasına yönelik toplam 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı.
Çalışmaların tamamlandığı tesiste 3,2 milyar metreküp depolama kapasitesi 4,6 milyar metreküpe, 28 milyon metreküp günlük üretim kapasitesi ise 75 milyon metreküpe çıkarıldı.
Tesis, günlük geri üretim kapasitesiyle Türkiye'nin, en sert kış günlerinde günlük gaz ihtiyacının dörtte birini tek başına karşılayabilecek altyapıya sahip bulunuyor.
Elektrik ihtiyacının tamamı 4,2 megavat kurulu güce sahip rüzgar türbiniyle karşılanacak tesis, aynı zamanda Türkiye'de karbon ayak izi sertifikası alan ilk tesisi olarak da öne çıkıyor.
TUZ GÖLÜ DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ'NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Öte yandan, Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde de genişletme çalışmaları devam ediyor. Tamamlandığında tesisin halihazırda 1,2 milyar metreküp depolama kapasitesi 5,4 milyar metreküpe çıkacak. Çalışmaların 2 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.
TÜRKİYE'DEN TARİHİ DOĞALGAZ HAMLESİ! İŞTE SİLİVRİ DOĞALGAZ DEPOLAMA TESİSİ
Türkiye enerji arz güvenliğinde tarihi bir adım daha atıldı. Kapasite artışıyla Avrupa'nın en büyük doğal gaz deposu olan Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi bugün açılıyor. Açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı.
Tesis Türkiye'de yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşılayabilecek. Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'ın konuğu olan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz değerlendirdi.
Volkan Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Bugün Silivri'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye adına çok gurur verici bir yatırımı hep beraber açacağız. Bu yatırım özellikle enerji krizinin yaşandığı, Avrupa'nın bu kışı nasıl geçireceğiz diye düşündüğü, savaşların ev arz kırılganlıklarının olduğu ortamda tamamen Türk mühendislerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koyduğu ufuk çizgisinde yapılan Avrupa'nın en büyük tesisinin açılmasının gururunu yaşıyoruz.
Türkiye her geçen daha sağlam bir şekilde ayaklarının üstünde durmaya ve kabuğunu yırtmaya devam ediyor. Bu bir ufuk çizgisidir. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'nin enerji koridorlarında ne kadar önemli bir ülke olduğunu ve enerji sevkiyatında Türkiye'nin Avrupa'ya sevkiyatta merkez ülke olacağının altını çizdiği dönemde Türk mühendislerinin 2007'den beri yapılan çalışmaların devamında güzel bir onur yaşayacağız.
Bu tesis neredeyse İstanbul'a 4-6 ay Türkiye'ye ise 9-12 ay yetecek bir kapasiteye sahip. İşte bu tesisin önemi burada ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a işçilerden mühendislere herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu tesis ülkemize hayırlı olsun.
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