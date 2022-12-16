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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez A Haber'de açıkladı: GABAR’DAN YENİ MÜJDELER GELEBİLİR

A Haber
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Giriş: 16.12.2022 13:02
Avrupa'nın en büyük doğal gaz deposu olan Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi bugün açılıyor. Açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Tesis Türkiye'de yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşılayabilecek. Dev tesis ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "Bugün itibariyle 4 kuyudan günlük yaklaşık 5 bin 250 varil petrol üretebiliyoruz. Şu anda 5. kuyuyu üretime alma haz çalışmaları devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yılın sonuna kadar o bölgede 15 belki 20 kuyuya kadar çıkacağız. O bölgede bizim potansiyeli olduğunu düşündüğümüz komşu sahalar da var. Orada da önümüzdeki yıl yine keşif amaçlı sondajlarımızı yapacağız. Son belki 20 yılda en büyük keşiflerden birisi oldu. Sadece bu yıl baktığımızda ilk 10 ayda karadaki en büyük petrol keşiflerinden birisine imza atmış olduk. Ümitliyiz. Petrolcülerin tabiriyle petrol matkabın ucunda delmeden bir şey söyleyemiyoruz ama komşu sahada Esma Çevik adını verdiğimiz bu kuyulardaki bu üretim seviyesi bizi diğer sahalarda yine buraya yakın olan Gabar ve civarında da oldukça ümitlendirmiş oldu. Önümüzdeki yılın belki ilk aylarında da yine oradan müjdeli haberler gelebilir." ifadelerini kullandı.
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