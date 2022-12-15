Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 2. fazını Başkan Recep Tayyip Erdoğan 16 Aralık'ta açacak! Avrupa'nın en büyüğü

Enerji arz güvenliğinin son derece kritik olduğu şu günlerde, Türkiye bu alanda dev bir yatırımı daha hizmete alıyor Türkiye'nin en büyük doğal gaz deposu unvanı taşıyacak BOTAŞ'a ait Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, yeni kapasitesiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 16 Aralık'ta açılacak. 4,6 milyar metreküp kapasiteye sahip tesis alanında Avrupa'nın en büyüğü.

Giriş Tarihi: 15.12.2022 07:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL