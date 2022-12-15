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Haberler Galeri Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 2. fazını Başkan Recep Tayyip Erdoğan 16 Aralık'ta açacak! Avrupa'nın en büyüğü

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 2. fazını Başkan Recep Tayyip Erdoğan 16 Aralık'ta açacak! Avrupa'nın en büyüğü

Enerji arz güvenliğinin son derece kritik olduğu şu günlerde, Türkiye bu alanda dev bir yatırımı daha hizmete alıyor Türkiye'nin en büyük doğal gaz deposu unvanı taşıyacak BOTAŞ'a ait Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, yeni kapasitesiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 16 Aralık'ta açılacak. 4,6 milyar metreküp kapasiteye sahip tesis alanında Avrupa'nın en büyüğü.

Giriş Tarihi: 15.12.2022 07:51
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Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi’nin 2. fazını Başkan Recep Tayyip Erdoğan 16 Aralık’ta açacak! Avrupa’nın en büyüğü

Topraklarından 7 doğal gaz boru hattının geçtiği, 2'si deniz olmak üzere 4 LNG tesisinin yer aldığı Türkiye'de, doğal gaz depoların da kapasiteleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın öncülüğünde bir bir artırılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi’nin 2. fazını Başkan Recep Tayyip Erdoğan 16 Aralık’ta açacak! Avrupa’nın en büyüğü

Ülke için stratejik öneme sahip olan "kara gün dostu" bu doğal gaz depoları, aynı zamanda enerji arz güvenliğine de büyük katkı sağlıyor. İşte o tesislerden biri de Silivri'de.

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Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi’nin 2. fazını Başkan Recep Tayyip Erdoğan 16 Aralık’ta açacak! Avrupa’nın en büyüğü

GÜNLÜK İHTİYACINI 4'TE 1'İNİ TEK BAŞINA KARŞILAYABİLİR
Türkiye'nin ilk yer altı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri, 2007'de hizmete başladı. Yaklaşık 10 yıllık hizmetin ardından tesisin 3,2 milyar metreküp olan depolama ve 28 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesini artırmak için faaliyete geçildi.

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Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi’nin 2. fazını Başkan Recep Tayyip Erdoğan 16 Aralık’ta açacak! Avrupa’nın en büyüğü

Genişleme çalışmaları kapsamında 18 kuyuda sondaj işlemi yapıldı. Deniz üstünde 2 platform kuruldu. BOTAŞ ekiplerin yoğun çalışması sonucu tesisin kapasitesi 4,6 milyar metreküpe günlük geri üretimi ise 75 milyon metreküpe çıkarıldı.

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Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi’nin 2. fazını Başkan Recep Tayyip Erdoğan 16 Aralık’ta açacak! Avrupa’nın en büyüğü

Dev tesis bu haliyle Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşılayabilecek konumda. Öte yandan günlük geri üretim kapasitesiyle de en sert kış günlerinde günlük ihtiyacın dörtte biri bu tesisten sağlanabilir.