Avrupa’nın en büyük gaz deposu! Başkan Erdoğan açılışını yapacak

Türkiye enerji arz güvenliğinde tarihi bir adım daha atıyor. Kapasite artışıyla Avrupa'nın en büyük doğal gaz deposu olan Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi bugün açılıyor. Açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Tesis Türkiye'de yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşılayabilecek.

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