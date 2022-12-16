16 Aralık 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Avrupa’nın en büyük gaz deposu! Başkan Erdoğan açılışını yapacak
Türkiye enerji arz güvenliğinde tarihi bir adım daha atıyor. Kapasite artışıyla Avrupa'nın en büyük doğal gaz deposu olan Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi bugün açılıyor. Açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Tesis Türkiye'de yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşılayabilecek.