Silivri’de Doğal gaz depolama tesisi! Açılış 16 Aralık’ta Başkan Erdoğan’dan

TUZ GÖLÜ YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ'NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan, Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde de genişletme çalışmaları devam ediyor. Halihazırda 1,2 milyar metreküp olan deponun kapasitesi de 5,4 milyar metreküpe çıkarılacak. Çalışmaların 2 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

Bu tesisin de hizmete girmesiyle Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesi 10 milyar metreküpe ulaşacak.