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CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet operasyonu! eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar tutuklandı

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Giriş Tarihi: 16.12.2022 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
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CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde rüşvet operasyonu! eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar tutuklandı

Beşiktaş Belediyesine çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalanan ve adliyeye sevk edilen Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar tutuklandı.

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