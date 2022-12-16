16 Aralık 2022, Cuma
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Son dakika: Avrupa'nın en büyüğü: Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi açılıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Enerji arz güvenliğinin son derece kritik olduğu şu günlerde, Türkiye bu alanda dev bir yatırımı daha hizmete alıyor. Türkiye'nin en büyük doğal gaz deposu unvanı taşıyacak BOTAŞ'a ait Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, yeni kapasitesiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılıyor. "Açılışla birlikte Silivri Avrupa'daki en büyük yer altı gaz depolama tesisi haline gelmiştir" diyen Başkan Erdoğan, "Tesis günlük 75 milyon geri üretim kapasitesine sahip." ifadelerini kullandı. "Trakya enerji merkezi olacak" mesajını veren Erdoğan, "Ülkemizi gaz fiyatının belirlendiği ülke yapacağız." dedi.