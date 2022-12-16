Okan Bayülgen'li reklamla büyük vurgunda yeni detaylar! Meğer ortada satılan otel de yokmuş
Okan Bayülgen’in reklamlarında oynadığı yüksek gelir garantisi sunarak, mezardan bile küçük bir metrekarelik hisselerle 9 bin kişiye otel satmaya kalkan VClub'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, Okan Bayülgen'li reklamlarda yüksek gelir garantisi sunarak, mezardan bile küçük bir metrekarelik hisselerle 9 bin kişiye otel satmaya kalkan VClub'la ilgili yeni detayları paylaştı.
"Benim yazdıklarım devede kulakmış... Zira hissedarlara satılan bir otel bile yokmuş!" diyen Dilek Güngör, köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:
"OTELİ KENDİ ÜZERİNE KAYDETTİRMİŞ"
"VClubla ilgili yazdıklarımı okudunuz mu bilmiyorum. Alaçatı'daki bir oteli yeni nesil bir ponzi sistemiyle metrekare başına 325 bin TL'den 9 bin kişiye satmaya çalışan şirketten bahsediyorum. Ancak benim yazdıklarım devede kulakmış...
Zira hissedarlara satılan bir otel bile yokmuş! Nasıl mı yani? Gelin anlatayım...
Süreç hukuki boyuta taşınınca resmi evraklar (tapular, sözleşmeler, muvafakatlar vs) ortaya saçıldı. Bu evrakları inceledikçe de milyarlık mağduriyete neden olacak sistemin fotoğrafı daha da netleşti. Reklamlarında 'Her şeyimiz yasal, gelin otele ortak olun' diye pazarlanan hatta Okan Bayülgen'i otel sahibi gibi sunan VClub, toprakla binayı tapuda ayırarak oteli kendi üzerine kaydettirmiş...
"METREKARESİ 325 BİN TL'DEN SATILMIŞ"
Otelin altındaki tarlayı ise millete metrekaresi 325 bin TL'den satmış... (O bölgede ortalama tarla fiyatı 400-800 TL arası) Yani esasında satışı yapılan 10 bin metrekarelik toprak parçası... Otelin üst kullanım hakkı VClub'ın kendi şirketi VBT Turizm Otelcilik ve Gayrimenkul'de... O yüzden, buradan şunu söyleyeyim...
325 bin TL para sayıp V Club'a ortak olduğunu düşünenler yarın öbür gün The S Oteli'ne gidip 'burası bizim' filan demeye kalkmasınlar...
Valla fena çuvallarlar...
Haa, şirket tapuda bir de laf kalabalığı yapmış... Tapuya 'çatalı, bıçağı, saksıyı, yastığı' kaydettirmiş... Nedense 4 katlı betonarme otel binasıyla ilgili tapu kaydında tek bir cümle yok.
Aslında verdikleri tapular incelendiğinde zaten bu açıkça görülüyor. (fotoğrafını koyuyorum)
Bu uyanıklığa Medeni Kanun'a atıf yaparak kılıf uyduruyorlar.
Halbuki, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'na göre, arazinin mülkiyeti malikte kalır. Fakat arazi üzerindeki taşınmaz malın hakkı sahibine kabul edilir.
"GELELİM KİRA SÖZLEŞMELERİNDEKİ HİLELERE..."
Şöyle anlatayım: VClub 9 bin kişiye tarla satıyor. Bu satışın içinde otel motel yok.
Velhasıl, bu kanuna göre de insanları kandırdıkları ve hukuka uymadıkları açık...
Ayrıca hukukun bütünselliği ilkesi var.
Hadi diyelim ki, Türk Medeni Kanunu veya gayrimenkul hukuku 1 metrekarelik hisse satışına izin veriyor...
Peki 500'den fazla kişiden, izinsiz para toplamanın Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırı olduğuna dair kanunu ne yapacağız? Öyle memlekette izinsiz para toplamak suç... Veyahut Tüketici Kanunları'nı...
İşin hukuki kısmı böyle...
Gelelim kira sözleşmelerindeki hilelere...
'Hadi parayı kaptırdık, her yıl Bodrum'da, Alaçatı'da tatil yaparız' diyorsanız o da pek mümkün görünmüyor. Çünkü kira sözleşmesinde öyle cümleler var ki...
Okuyunca, vatandaşı yanılttıkları reklamlardaki gibi kapıda bir karşılama olmayacağını anlıyorsunuz.
Otelde kalmak isterseniz en az 60 gün önceden otelin asıl sahibi olan VClub'a haber vereceksiniz.
Onlar 'odaların müsait olmadığını' söylerse tatili unutun...
Hadi oda buldunuz, üzerine bir de para ödeyeceksiniz. Sadece yüzde 40 indiriminiz var.
Yahu zaten 132 odalı 6 ay sezonu bile olmayan bir otelde 9 bin hissedarı nasıl yatırıp, kaldıracaklar?
Çarpıp hesaplayın...
Akıl var, izan var.
Hissedarlara aylık kira ödeyeceklerine dair sözleşme maddelerine gelirsek... Orası da ayrı bir muamma... Sözleşmenin 6. maddesinin (d) fıkrasında aynen şöyle diyor: "Kiraya veren/yatırımcının, işletmenin operasyonlarında, kar-zararında hiçbir sorumluluğu yoktur."
İlk okuduğunuzda bu madde hisse alanları mutlu edebilir.
Ama hukuk tarafından baktığınızda, şirketin zararını da kârını da sorgulamaya hatta mahkemeye verme hakkınız filan yok.
Ez cümle, bu iş daha çok su kaldırır...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DİYANETTEN ÖNEMLİ HUTBE! Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu: ÇOCUK! 16 Aralık Cuma Hutbesi tam metni PDF, WORD, MP3
- DHBT sonuçları sorgulama ekranı | sonuc.osym.gov.tr ile KPSS DHBT sınav sonuçları nereden öğrenilir?
- Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2023? Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi açıklandı mı?
- AÖL sınavları ne zaman bitiyor 2022? Açık Lise 2022 sınavları bitti mi, sonuçlar ne zaman açıklanır?
- KPSS lisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS 2022 tercih takvimi açıklandı mı?
- Adalet Bakanlığı arabuluculuk sınav sonuç tarihi! 2022 Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman, tarih belli oldu mu?
- Gelir uzman yardımcısı alımları ne zaman yapılacak? 2 bin gelir uzman yardımcı alım başvuruları başladı mı?
- TOKİ Giresun kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Giresun TOKİ kura çekilişi hangi tarihte?
- PTT 55 bin personel alımı başvuruları başladı mı? PTT personel alımı ne zaman yapılacak. açıklama geldi mi? Başvuru şartları ve kontenjanlar...
- Superman pelerinini bile alamadan kovuldu! Henry Cavill kimdir, Superman film serisinden neden kovuldu?
- Açıklanması an meselesi! KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları açıklandı mı?
- Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar, kaç TL? MPİ çeyrek, yarım, tam yılbaşı bileti ne kadar veriyor?