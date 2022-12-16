Okan Bayülgen’li reklamla büyük vurgunda yeni detaylar! Meğer ortada satılan otel de yokmuş

Süreç hukuki boyuta taşınınca resmi evraklar (tapular, sözleşmeler, muvafakatlar vs) ortaya saçıldı. Bu evrakları inceledikçe de milyarlık mağduriyete neden olacak sistemin fotoğrafı daha da netleşti. Reklamlarında 'Her şeyimiz yasal, gelin otele ortak olun' diye pazarlanan hatta Okan Bayülgen'i otel sahibi gibi sunan VClub, toprakla binayı tapuda ayırarak oteli kendi üzerine kaydettirmiş...

"METREKARESİ 325 BİN TL'DEN SATILMIŞ"

Otelin altındaki tarlayı ise millete metrekaresi 325 bin TL'den satmış... (O bölgede ortalama tarla fiyatı 400-800 TL arası) Yani esasında satışı yapılan 10 bin metrekarelik toprak parçası... Otelin üst kullanım hakkı VClub'ın kendi şirketi VBT Turizm Otelcilik ve Gayrimenkul'de... O yüzden, buradan şunu söyleyeyim...