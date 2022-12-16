CHP medyası İmamoğlu’na ceza üzerinden birbirine düştü! Tele 1’de hedef Halk TV: Deli de iş birlikçi de sizsiniz

"KILIÇDAROĞLU'NA YAPILAN DARBEDİR, ATILAN BOMBADIR"

Kılıçdaroğlu'nun yeterince kendilerine destek vermiş olmasına rağmen Akşener'i ön plana çıkarmak istiyorlar. Kılıçdaroğlu'nu yıpratmak istiyorlar. Ben komplo teorilerini sevmem. Bu yorumları okuduğum için söylüyorum. İmamoğlu öyle bir yıldız olmuş ki, cumhurbaşkanı adayı ilan edilecekmiş Kılıçdaroğlu yerine hem İstinaf hem de Yargıtay'dan onaylanacakmış. Cumhurbaşkanlığı adaylığı düşünce Akşener'in şimdiden cumhurbaşkanı adayı olmasıymış. Dolayısıyla abuk sabuk bir yapı geliyor.

Kılıçdaroğlu'nun önünü kesmek için yapıldı. Bu bir darbedir, CHP'nin ve 6'lı masanın içine atılan bombadır."