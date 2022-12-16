CHP medyası İmamoğlu'na ceza üzerinden birbirine düştü! Tele 1'de hedef Halk TV: Deli de iş birlikçi de sizsiniz
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 aylık hapis cezası, CHP yandaşı medyayı birbirine düşürdü. Parti tarafından fonlanan Halk TV ve Tele 1, mahkemenin kararı üzerinden "Kumpas İmamoğlu'na mı, Kılıçdaroğlu'na mı?" kavgasına tutuştu. Tele 1'de İmamoğlu'na verilen cezanın Kılıçdaroğlu'nun önünü kesmek için yapıldığını söyleyen Emre Kongar, "Bu bir darbedir, CHP'nin ve 6'lı masanın içine atılan bombadır." diye konuştu. Kanalın Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise, "Asıl korktukları Kılıçdaroğlu'nun aday olmasıdır" dedi. Yanardağ, konuşmasının devamında Halk TV'yi isim vererek hedef de aldı. İşte CHP medyasında yaşanan kavgaların detayları...
Seçimlere sayılı bir zaman kala CHP içerisindeki Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu çekişmesi, yandaş medyaya da sirayet etti.
Geride kalan gün, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle İmamoğlu'nun ceza alması, CHP medyasını birbirine düşürdü.
TELE 1'DE KILIÇLAR ÇEKİLDİ: "KILIÇDAROĞLU'NA KUMPAS VAR"
Parti tarafından fonlanan Halk TV ve Tele 1, mahkemenin kararı üzerinden "Kumpas İmamoğlu'na mı, Kılıçdaroğlu'na mı?" kavgasına tutuştu.
Tele 1'de İmamoğlu'na verilen cezanın Kılıçdaroğlu'un önünü kesmek için yapıldığını söyleyen Emre Kongar, "Bu bir darbedir, CHP'nin ve 6'lı masanın içine atılan bombadır." diye konuştu.
"KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞANLAR İYİ PARTİLİLER"
Kongar sözlerinin devamında şunları söyledi:
"Görüyorsunuz veya görmüyorsunuz. Sosyal medyada ciddi biçimde Kılıçdaroğlu'nun önünü kesmeye dönük, İmamoğlu'nu adaylığa uygun gören ve bu kararın onu aday yaptığını belirten bir takım paylaşımlar var. Bunlara girip baktığınızda, hesapların arkasında altılı masadaki İYİ Partililerin yaptığını görüyorsunuz.
"KILIÇDAROĞLU'NA YAPILAN DARBEDİR, ATILAN BOMBADIR"
Kılıçdaroğlu'nun yeterince kendilerine destek vermiş olmasına rağmen Akşener'i ön plana çıkarmak istiyorlar. Kılıçdaroğlu'nu yıpratmak istiyorlar. Ben komplo teorilerini sevmem. Bu yorumları okuduğum için söylüyorum. İmamoğlu öyle bir yıldız olmuş ki, cumhurbaşkanı adayı ilan edilecekmiş Kılıçdaroğlu yerine hem İstinaf hem de Yargıtay'dan onaylanacakmış. Cumhurbaşkanlığı adaylığı düşünce Akşener'in şimdiden cumhurbaşkanı adayı olmasıymış. Dolayısıyla abuk sabuk bir yapı geliyor.
Kılıçdaroğlu'nun önünü kesmek için yapıldı. Bu bir darbedir, CHP'nin ve 6'lı masanın içine atılan bombadır."
YANARDAĞ: "ASIL KORKULARI KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI"
Kanalın Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise, "Asıl korktukları Kılıçdaroğlu'nun aday olmasıdır" dedi. Yanardağ, konuşmasının devamında Halk TV'yi isim vererek hedef de aldı.
GÜLTEKİN ÜZERİNDEN HALK TV'YE SALVOLAR: "DELİ DE İŞ BİRLİKÇİ DE SİZSİNİZ"
Yanardağ açıklamasında şunları söyledi:
"Asıl amaç İmamoğlu'nun adaylığını engellemek değil, asıl amaç İstanbul'u almak. İstanbul'u CHP'den almak. Asıl korktukları kişi Kılıçdaroğlu'dur. Bugün Levent Gültekin bir yazı yazmış. Bu ayıptır. Bunu şiddetle kınıyorum. Halk TV'de de program yapıyor. Kimlik siyaseti yapıyor. Şu yazıya bakar mısınız? İslamcı iktidarın karşısına Alevi bir aday çıkarmak, akılla mantıkla olağan akışla açıklanacak bir şey değil. Kader seçimini mezhep ikilemine sokmak için deli ya da iş birlikçi olmak gerekir. Deli de iş birlikçi de sensin. Siz yapıyorsunuz bunu."
CHP MEDYASINDA 'İMAMOĞLU-KILIÇDAROĞLU' KAVGASININ DÜNÜ BUGÜNÜ
2023 emelleri doğrultusunda kolları sıvayıp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu çiğneyip geçen Ekrem İmamoğlu, adaylık yolundaki somut adımlarına medyayı kendi güdümüne alarak başlamıştı.
Bu kapsamda FOX TV'nin sunucusu İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun ödediği iddia edilen 3 milyon dolarlık rekor bir bonservisle Halk TV'ye transfer olmuştu.
Emin Çapa'nın Halk TV ekranlarına tartışmalı geri dönüşü de bu durumu destekler nitelikteydi. Çapa'nın dönüşünde İmamoğlu'nun etkisinin olduğu konuşulanlar arasındaydı.
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li İBB'ye yakında medya tarafından da defalarca kez üstü kapalı şekilde hedef alındı.
Son olarak yaşanan 'İmamoğlu davası' krizinde Almanya'da olduğu ortaya çıkan Kılıçdaroğlu, Halk TV'nin ekran yüzlerinden Barış Pehlivan tarafından sert ifadelerle eleştirildi. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye gerçeklerini bilmediğine gönderme yapan Pehlivan, "Kılıçdaroğlu bu meseleyi kim ona lanse ettiyse, danışmanlarını gözden geçirsin. Çığlık ata ata geldi bu ceza, Türkiye gerçeklerini bilmiyordur. Kılıçdaroğlu gibi bir deneyimli liderin Almanya'ya gitmesi çok büyük hata olarak görüyorum." dedi.
SÖZCÜ-İMAMOĞLU KRİZİ
Tüm bu yaşananların ışığında CHP'nin ana akım algı ve kara propaganda araçlarından biri olan Sözcü Gazete ile Ekrem İmamoğlu arasından büyük bir kriz patlak vermişti.
İMAMOĞLU'NA SANSÜR
Düne kadar en büyük destekçisi iken SÖZCÜ gazetesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sansürlemeye hatta fotoğraflardan silmeye başlamıştı.
Sözcü, CHP'nin Elazığ'da düzenlediği programda İmamoğlu'nun olduğu karede yalnızca Kılıçdaroğlu'nu manşete taşımıştı. CHP yandaşı gazete İmamoğlu'nun yargılandığı davanın haberinde de adını sansürlemişti.
CHP'NİN YARGILANDIĞI DAVA
Sözcü Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davayı "CHP'lilerin yargılandığı adliyeye girişler engellendi" diyerek İmamoğlu'nun adını geçirmemişti.
Sitede ise manşete almak yerine daha küçük bir alanda yer vermişti.
SÖZCÜ 'PROBLEM VAR' DEDİ, YAŞANAN KRİZİ DOĞRULADI
Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz da gazetesi ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki soğuk savaşı doğrulamıştı.
Yılmaz, "İmamoğlu ile yaklaşık iki aydır bir problemimiz var. Bize ne yaptığını kendisine sorun. Ne yaptığını duysanız gazeteciler olarak sizin de çok ağırınıza gider, bize hak verirsiniz" demişti.
İMAMOĞLU - SÖZCÜ SAVAŞINDA HALK TV ETKİSİ
Öte yandan Ekrem İmamoğlu - Sözcü savaşındaki Halk TV faktörü ise tüm dikkatleri üzerine topladı.
Kulislerde konuşulanlara göre CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, 2023 emellerinin medya ayağı olan Halk TV'nin yeni çıkaracağı gazeteye destek vermek için Sözcü'yü zayıflatmak niyetinde.
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, geçtiğimiz aylarda "Halk TV ailesi daha da büyüyor" diyerek gazetece kuracaklarını duyurmuştu.
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı medya yoluyla harekete geçmek için adımını atan İmamoğlu, Halk TV üzerinden süreci yönetmek için kolları sıvamış, Emin Çapa'nın geri dönüşü ve İsmail Küçükkaya'nın kanala transferinde ön ayak olmuştu.
Ekrem İmamoğlu'nun Küçükkaya'ya 3 milyon dolar bonservis ödediği konuşulurken Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Boğaz'a kaçak kat çıkmasına CHP'li İBB tarafından göz yumulması da dikkatlerden kaçmamıştı.
TELE 1'DE İMAMOĞLU'NA SALVOLAR
Tüm bu yaşananların üstüne, Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, birçok kez, Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak, adaylık konusunda geri adım atması çağrısını yapmıştı.
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