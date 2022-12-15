Akşener'den Kılıçdaroğlu'na Saraçhane'de adaylık göndermesi! Yine İmamoğlu'nu işaret etti! 16 milyon İstanbullu vurgusunu değiştirdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen hapis cezasının ardından Saraçhane'de düzenlenen etkinlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den adaylık konusunda yeni bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlu'nun ısrarla İmamoğlu'na "16 milyona hizmet et" çağrısına rağmen Akşener Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu Saraçhane'de "Artık 16 Milyon İstanbullunun dışında 85 Milyon Türkiye’nin de seninle olduğunu görüyoruz." dedi. Akşener'in bu sözleri İmamoğlu'nun adaylığını onayladığı iddiaları güçlendirdi. İşte detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
SARILDIĞI ANLAR DİKKAT ÇEKTİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mahkeme kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sarılarak destek oldu. Akşener ve İmamoğlu'nun birbirilerine sevinerek sarıldığı anlar dikkat çekti.
"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK" MESAJI
Akşener'in destek mesajı verdiği İmamoğlu ise dün Saraçhane'de yaptığı konuşmada "2023 yılında her şey çok güzel olacak" sözleriyle adaylığa göz kırptı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ ENGELLEME
Yaşananlardan sonra Almanya'ya yaptığı icazet ziyaretini yarıda kesen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile yaptığı konuşmada kullandığı "Sayın Başkan moralini bozma, gülümsemeni sürdür, 16 milyona hizmet et" ifadeleriyle "belediye başkanı olarak devam edeceksin" mesajı verdi.
SARAÇHANE BULUŞMASI
Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Saraçhane tiyatrosunun ikinci perdesi bugün akşam saatlerinde icra edildi. 6'lı masa liderleri Saraçhane'de bir araya geldi.
AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA RAĞMEN İMAMOĞLU MESAJI
Programda İYİ Parti Genel Başkanı Akşener "Artık 16 Milyon İstanbullunun dışında 85 Milyon Türkiye'nin de (Ekrem İmamoğlu) seninle olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı. Akşener'in bu sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir gönderme olarak yorumlanırken İmamoğlu'nun adaylığını istediğine yönelik ihtimalleri güçlendirdi.
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