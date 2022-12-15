Hulki Cevizoğlu 'Kılıçdaroğlu'na operasyonu' tahta üzerinde anlattı: Tiyatro mu oynuyorsunuz? Böyle bir garabet olabilir mi?
Gazeteci Hulki Cevizoğlu; muhalefetin, mahkemenin Ekrem İmamoğlu kararı üzerinden yürüttüğü algılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu'nun mahkeme kararı kesinleşmediği için siyasi bir yasak almadığını ifade eden Cevizoğlu, 2023 adaylığının önünde bir engel olmadığını vurguladı. Süreci tahta üzerinde tane tane anlatan Cevizoğlu, CHP yönetiminin bir tiyatro sergilediğini vurgulayarak, "Altılı masadan bazı genel başkanlar, 'yargının güvencesi biziz, göreve geldiğimizde yargıyı şöyle yapacağız' deyip, bugün nasıl 'yargı Erdoğan'ın elinde' diye söyleyebiliyor. Böyle bir garabet olabilir mi?" diye konuştu. CHP'ye İYİ Parti eliyle bir 'operasyon' olduğunu da ifade eden Cevizoğlu, "Kemal Bey’e Allah sabırlar versin. Bir başka parti aynı masada oturduğu müttefik dediği partinin iç işlerine neden bu kadar karışır" diye konuştu. Cevizoğlu, 6'lı masanın liderlerinin birinin değişebileceğini de iddia etti.
Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar dün açıklandı. İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verildi. Bu gelişme sonrası Ekrem İmamoğlu cephesi 'mağduriyet' algısı oluşturarak 2023 emelleri doğrultusunda adaylığının zeminini hazırlamak için kolları sıvadı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkça veto eden ve 2023 için Ekrem İmamoğlu'nun adını zikreden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Saraçhane'de düzenlenen mitingde ilk giden isim oldu.
AKŞENER KOŞTU, KILIÇDAROĞLU HEDEF OLDU
Akşener, İmamoğlu'na sarılarak 'destek' mesajı verdi, yaşananlar sonrası CHP lideri kendi mahallesinde eleştirilerin hedefi haline geldi.
Davanın tarihi aylar öncesinden belli olmasına rağmen üçüncü icazet seferini Almanya'ya gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, yaşananlar sonrasında özel jet ile İstanbul'a geri dönmek zorunda kaldı.
Ayağının tozuyla Ekrem İmamoğlu ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu, "Sen 16 milyona hizmet et" diyerek Kılıçdaroğlu'na adaylık kapısını kapattı.
HULKİ CEVİZOĞLU 'KILIÇDAROĞLU'NA OPERASYONU' TAHTA ÜZERİNDE ANLATTI
CHP'de yaşanan kaosa ilişkin CNN Türk'te katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Hulki Cevizoğlu, süreçte yaşanan çelişkilere vurgu yaptı.
İmamoğlu'nun mahkeme kararı kesinleşmediği için siyasi bir yasak almadığını ifade eden Cevizoğlu, 2023 adaylığının önünde bir engel olmadığını vurguladı.
Süreci tahta üzerinde tane tane anlatan Cevizoğlu, CHP yönetiminin bir tiyatro sergilediğini vurgulayarak, "Altılı masadan bazı genel başkanlar, 'yargının güvencesi biziz, göreve geldiğimizde yargıyı şöyle yapacağız' deyip, bugün nasıl 'yargı Erdoğan'ın elinde' diye söyleyebilirsin. Böyle bir garabet olabilir mi?" diye konuştu.
Cevizoğlu'nun konuya ilişkin açıklamaları şöyle:
"Ortalama 4-5 yılda Yargıtay'dan çıkma durumu var. Diyelim ki öne alındı, ne kadar hızlandırılırsa hızlandırılsın, hukukçulara göre 6 aydan önce sonuç alınamıyor. Seçimlere 6 ay var. İmamoğlu'nun durumu nedir bilmiyorum? Karar belli ama kesinleşmemiş. 6 ay içerisinde aday olmasına engel durumu var mı? Kesinleşmemiş hüküm olduğu için sorun yok. Demirtaş hapishaneden aday oldu. Hakkında kesinleşmemiş karar var. Aday olabiliyor.
CHP yönetimi bize tiyatro mu oynuyor. 'Eyvah yargı siyasallaştı, bu hükümet bu Erdoğan şu bu mahkemeye emir verdi, siyasi karar çıkarttırdı' diyerek. Aday olmanıza engel bir durum yoksa sorun nedir?
CHP'ye yakın kanallarda şu altyazılar var: 'Altılı masadan bazı genel başkanlar, yargının güvencesi biziz yargıyı şöyle yapacağız' deyip, nasıl böyle söyleyebilirsin. Böyle bir garabet olabilir mi?
6'lı masada aday olma imkanı olursa İmamoğlu'nun, neden yargı siyasallaştı diyorsunuz?
"6'LI MASANIN GENEL BAŞKANLARINDAN BİRİSİ DEĞİŞEBİLİR"
Millet İttifakı'na mensup partilerden birisinin genel başkanı önümüzdeki süreçte, seçimden önce değişebilir.
"İMAMOĞLU'NUN AKŞENER İLE SAMİMİYETİ CHP'Yİ RAHATSIZ EDİYOR"
Bir partinin genel başkanı ile bir başka partinin üyesi belediye başkanıyla, onunla kendi genel başkanından daha fazla samimi sık sık görüşmeler yapılması partiyi rahatsız eder.
Akşener ile İmamoğlu'nun siyasal geleceği, aday olması, köpürtülmesi popüler hale getirilmesi Akşener sayesinde oldu. Kılıçdaroğlu'ndan 'belediye başkanlarımız başarılıdır'dan öte bir açıklama gördük mü? 'İstanbul'daki başarı herkesin başarıdır' dedi. Kaftancıoğlu ile İmamoğlu arasında da hakaretleşmeler oldu, 5 gün sonra açıklama yapabildiler.
Şu görüntü, genel başkanı rahatsız edebilecek bir görüntüdür. Kemal Bey'e Allah sabırlar versin, bir tarafta istemediği bir adam diğer tarafta sürekli geri plana itilmesi, bu baskı nedeniyle kendi adamına sarılma fotoğrafı bu. İnsanın sevmediği ot burnunun dibinde biter meselesi. Sarılmak zorunda kalıyor. başka bir partinin genel başkanının sürekli tazyikiyle bu durumda kalıyorsunuz. Bu görüntüyü vermek istemiyorsunuz, Kemal Bey'in İstanbul'da yaptığı toplantılarda İmamoğlu'nu yanına almadı. Bu baskı altında yapılmış bir sarılma fotoğrafı. Bir başka parti aynı masada oturduğu müttefik dediği partinin iç işlerine neden bu kadar karışır. Karışan partinin genel başkanının biz muhalefetin birinci partisi olacağız açıklamasını hatırlayalım.
CHP ile yan yana oturuyoruz, buna siyasette başka bir şey de söylerler ama ekranda söyleyemiyoruz. CHP'de içeriden ve dışardan bir operasyon mu var? Hiçbir şey olmasa bile bir şeyler oluyor."
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