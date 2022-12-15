CHP’de kavga büyük: Genel Merkez’in Yenikapı kararını İmamoğlu görmezden geldi

İmamoğlu'na veto sonrası bugün de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP, İstanbul Valiliği'ne gönderdiği yazıda Millet İttifakı mitinginin büyük bir alan olan Yenikapıda yapılacağını belirtti.

İBB Başkanı İmamoğlu ise bunu görmezden gelerek, mitingi çok daha küçük bir alana sahip olan Saraçhane'de yaptı.