CHP'de kavga büyük: Genel Merkez'in Yenikapı kararını İmamoğlu görmezden geldi
CHP'deki adaylık kavgaları farklı bir boyut kazandı. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya dönüşü Ekrem İmamoğlu'nu veto etmesi sonrası bugün de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP, İstanbul Valiliği’ne gönderdiği yazıda Millet İttifakı mitinginin büyük bir alan olan Yenikapıda yapılacağını belirtti. İBB Başkanı İmamoğlu ise bunu görmezden gelerek, mitingi çok daha küçük bir alana sahip olan Saraçhane’de yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yaşananlara "Güya 'Bir olmaya' dair bir mesaj verecekler ama maksat belli; adaylık yarışında öne çıkmak." ifadeleriyle tepki gösterdi.
Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar dün açıklandı. İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verildi.
Bu gelişme sonrası Ekrem İmamoğlu cephesi 'mağduriyet' algısı oluşturarak 2023 emelleri doğrultusunda adaylığının zeminini hazırlamak için kolları sıvadı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkça veto eden ve 2023 için Ekrem İmamoğlu'nun adını zikreden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Saraçhane'de düzenlenen mitingde ilk giden isim oldu.
AKŞENER KOŞTU, KILIÇDAROĞLU HEDEF OLDU
Akşener, İmamoğlu'na sarılarak 'destek' mesajı verdi, yaşananlar sonrası CHP lideri kendi mahallesinde eleştirilerin hedefi haline geldi.
Davanın tarihi aylar öncesinden belli olmasına rağmen üçüncü icazet seferini Almanya'ya gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, yaşananlar sonrasında özel jet ile İstanbul'a geri dönmek zorunda kaldı.
Ayağının tozuyla Ekrem İmamoğlu ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu, "Sen 16 milyona hizmet et" diyerek Kılıçdaroğlu'na adaylık kapısını kapattı.
İmamoğlu'na veto sonrası bugün de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP, İstanbul Valiliği'ne gönderdiği yazıda Millet İttifakı mitinginin büyük bir alan olan Yenikapıda yapılacağını belirtti.
İBB Başkanı İmamoğlu ise bunu görmezden gelerek, mitingi çok daha küçük bir alana sahip olan Saraçhane'de yaptı.
AK PARTİ'DEN YAŞANANLARA TEPKİ: "GÜYA BİR OLACAKLAR"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yaşananlara "Güya 'Bir olmaya' dair bir mesaj verecekler ama maksat belli; adaylık yarışında öne çıkmak." ifadeleriyle tepki gösterdi.
Dağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"CHP "Mağdur piyesi" için sahne olarak önce Yenikapı Meydanı'nı istemiş, Ekrem İmamoğlu "Baş aktör" hevesiyle Saraçhane'de ısrarcı olmuş. Güya "Bir olmaya" dair bir mesaj verecekler ama maksat belli; adaylık yarışında öne çıkmak."
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