SON DAKİKA! Diyarbakır’da polis servisine bombalı saldırı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Olayın faili 2 kişi gözaltına alındı

Yılmaz'ın açıklamalarından derlenenler şu şekilde:

Maalesef üzücü bir haberle güne başladık. Biz şuanda Mardin karayolu üzerindeyiz. Çarıklı mahallesi burası. Yarım saat önce polis servis aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Bir araç patlatıldı ve o sırada da polis servis aracı buradan geçiyordu. Düzenlenen bu bombalı saldırıda yaralı polis memuru var. Onlar da bölgeye gelen ambulans ekipleri tarafından askeri hastaneye sevk edildi. Olay yerinde şuanda inceleme yapılıyor.