SON DAKİKA! Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Olayın faili 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberine göre Diyarbakır- Mardin karayolu üzerinde seyir halinde olan çevik kuvvet servis midibüsünün geçişi sırasında, yol kenarına daha önceden park edilen bomba düzenekli araç patlatıldı. Saldırı sırasında devrilen midibüste polis memurlarının yaralandığı bilgisine ulaşıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Son dakika haberine göre Bu sabah saat 05.00 sıralarında Diyarbakır- Mardin Karayolu üzerinde çevik kuvvet polis servis aracının geçişi sırasında bombalı araçla saldırı düzenlendi.
Çevik Kuvvet servis midibüsünün merkez Sur ilçesi Çarıklı Mahallesinde kurulan canlı hayvan pazarının bulunduğu bölgeden geçişi sırasında yola daha önceden park edilen bomba düzenekli otomobil patlatıldı.
Saldırısı sırasında devrilen midibüste bazı polis memurları yaralandı. Saldırı ihbarının ardından bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevre güvenliğini sağlarken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralı sayısında herhangi bir açıklama yapılmazken, saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA GELDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da göreve giden polis aracı geçerken saat 05.10'da park halindeki bir araçta patlama meydana geldiğini belirtti.
Yaralanan polislerin tedbiren hastaneye götürüldüklerini ve ayakta tetkiklerinin yapıldığını ifade eden Soylu, olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakan Soylu, paylaşımında geçmiş olsun dileğinde bulundu.
BAKAN KOCA YARALILARIN SON DURUMUNU AÇIKLADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hain saldırıda yaralanan memurların son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada "Diyarbakır'da polislerimizi taşıyan servis aracının yanında başka bir aracın patlaması sonucu 8 polisimiz yaralanmıştır. Görevlendirilen ambulanslarla hastanelere nakledilen yaralılarımızın genel durumları iyi. Çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Diyarbakır Valiliği, Çevik Kuvvet minibüsüne düzenlenen bombalı saldırıda 9 polisin hafif yaralandığını, 2 gözaltı olduğunu bildirdi.
Valilikten yapılana açıklamada, bugün sabah saat 05.10 sıralarında göreve giden Çevik Kuvvet minibüsüne geçişi esnasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmak suretiyle terör saldırısı yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, zırhlı Polis Minibüsü içerisinde bulunan 9 kişi kontrol amaçlı hastanelere sevk edilmiş olup, herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmamakta olduğu ifade edildi.
Konuya ilişkin 2 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.
A Haber muhabiri Sinan Yılmaz olay yerinden detayları aktardı.
Yılmaz'ın açıklamalarından derlenenler şu şekilde:
Maalesef üzücü bir haberle güne başladık. Biz şuanda Mardin karayolu üzerindeyiz. Çarıklı mahallesi burası. Yarım saat önce polis servis aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Bir araç patlatıldı ve o sırada da polis servis aracı buradan geçiyordu. Düzenlenen bu bombalı saldırıda yaralı polis memuru var. Onlar da bölgeye gelen ambulans ekipleri tarafından askeri hastaneye sevk edildi. Olay yerinde şuanda inceleme yapılıyor.
Burada bir patlama sesi duyuldu ve patlama sesinin hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Maalesef polis servi aracına dönük bombalı bir saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 8 polis memuru yaralandı. Tedavileri şuan için devam ediyor.
Çevik kuvvet polis servis aracına dönük bir bombalı saldırı düzenlendi. Burası Diyarbakır Mardin karayolu hemen sol tarafımızda hayvan pazarı bulunuyor. Çarıklı mahallesi burası.
Bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekipleri geldi. Özel harekat timleri şuanda bölgede. Saldırıyı düzenleyenleri yakalamak için özenli bir çaba sarf ediliyor. Özel bir ekip kuruldu.
Çok şiddetli bir patlamaydı. Patlama Diyarbakır genelinde duyuldu. İlk belirlemelere göre hain saldırıda 8 polis memuru yaralandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2023? Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi açıklandı mı?
- AÖL sınavları ne zaman bitiyor 2022? Açık Lise 2022 sınavları bitti mi, sonuçlar ne zaman açıklanır?
- KPSS lisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS 2022 tercih takvimi açıklandı mı?
- Adalet Bakanlığı arabuluculuk sınav sonuç tarihi! 2022 Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman, tarih belli oldu mu?
- Gelir uzman yardımcısı alımları ne zaman yapılacak? 2 bin gelir uzman yardımcı alım başvuruları başladı mı?
- TOKİ Giresun kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Giresun TOKİ kura çekilişi hangi tarihte?
- PTT 55 bin personel alımı başvuruları başladı mı? PTT personel alımı ne zaman yapılacak. açıklama geldi mi? Başvuru şartları ve kontenjanlar...
- Superman pelerinini bile alamadan kovuldu! Henry Cavill kimdir, Superman film serisinden neden kovuldu?
- Açıklanması an meselesi! KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları açıklandı mı?
- Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar, kaç TL? MPİ çeyrek, yarım, tam yılbaşı bileti ne kadar veriyor?
- Milli Piyango çeyrek bilet fiyatı 2023 ne kadar, kaç TL? MPİ çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu? İşte, fiyat listesi...
- 15 tatil ne zaman? 2023 karneler ne zaman alınacak? MEB SÖMESTR TATİLİ TARİHİ!