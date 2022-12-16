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SON DAKİKA! Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Olayın faili 2 kişi gözaltına alındı

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Giriş Tarihi: 16.12.2022 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
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SON DAKİKA! Diyarbakır’da polis servisine bombalı saldırı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Olayın faili 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Diyarbakır- Mardin karayolu üzerinde seyir halinde olan çevik kuvvet servis midibüsünün geçişi sırasında, yol kenarına daha önceden park edilen bomba düzenekli araç patlatıldı. Saldırı sırasında devrilen midibüste polis memurlarının yaralandığı bilgisine ulaşıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Son dakika haberine göre Bu sabah saat 05.00 sıralarında Diyarbakır- Mardin Karayolu üzerinde çevik kuvvet polis servis aracının geçişi sırasında bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Çevik Kuvvet servis midibüsünün merkez Sur ilçesi Çarıklı Mahallesinde kurulan canlı hayvan pazarının bulunduğu bölgeden geçişi sırasında yola daha önceden park edilen bomba düzenekli otomobil patlatıldı.

Saldırısı sırasında devrilen midibüste bazı polis memurları yaralandı. Saldırı ihbarının ardından bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevre güvenliğini sağlarken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralı sayısında herhangi bir açıklama yapılmazken, saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da göreve giden polis aracı geçerken saat 05.10'da park halindeki bir araçta patlama meydana geldiğini belirtti.

Yaralanan polislerin tedbiren hastaneye götürüldüklerini ve ayakta tetkiklerinin yapıldığını ifade eden Soylu, olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Soylu, paylaşımında geçmiş olsun dileğinde bulundu.

BAKAN KOCA YARALILARIN SON DURUMUNU AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hain saldırıda yaralanan memurların son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada "Diyarbakır'da polislerimizi taşıyan servis aracının yanında başka bir aracın patlaması sonucu 8 polisimiz yaralanmıştır. Görevlendirilen ambulanslarla hastanelere nakledilen yaralılarımızın genel durumları iyi. Çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliği, Çevik Kuvvet minibüsüne düzenlenen bombalı saldırıda 9 polisin hafif yaralandığını, 2 gözaltı olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılana açıklamada, bugün sabah saat 05.10 sıralarında göreve giden Çevik Kuvvet minibüsüne geçişi esnasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmak suretiyle terör saldırısı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, zırhlı Polis Minibüsü içerisinde bulunan 9 kişi kontrol amaçlı hastanelere sevk edilmiş olup, herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmamakta olduğu ifade edildi.

Konuya ilişkin 2 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

A Haber muhabiri Sinan Yılmaz olay yerinden detayları aktardı.

Yılmaz'ın açıklamalarından derlenenler şu şekilde:

Maalesef üzücü bir haberle güne başladık. Biz şuanda Mardin karayolu üzerindeyiz. Çarıklı mahallesi burası. Yarım saat önce polis servis aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Bir araç patlatıldı ve o sırada da polis servis aracı buradan geçiyordu. Düzenlenen bu bombalı saldırıda yaralı polis memuru var. Onlar da bölgeye gelen ambulans ekipleri tarafından askeri hastaneye sevk edildi. Olay yerinde şuanda inceleme yapılıyor.

Burada bir patlama sesi duyuldu ve patlama sesinin hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Maalesef polis servi aracına dönük bombalı bir saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 8 polis memuru yaralandı. Tedavileri şuan için devam ediyor.

Çevik kuvvet polis servis aracına dönük bir bombalı saldırı düzenlendi. Burası Diyarbakır Mardin karayolu hemen sol tarafımızda hayvan pazarı bulunuyor. Çarıklı mahallesi burası.

Bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekipleri geldi. Özel harekat timleri şuanda bölgede. Saldırıyı düzenleyenleri yakalamak için özenli bir çaba sarf ediliyor. Özel bir ekip kuruldu.

Çok şiddetli bir patlamaydı. Patlama Diyarbakır genelinde duyuldu. İlk belirlemelere göre hain saldırıda 8 polis memuru yaralandı.

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