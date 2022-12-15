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İstinaf Mahkemesi neye dikkat edecek? İmamoğlu'nun hakaret davasında çarpıcı detay! Dilekçe sonrası süreç nasıl işleyecek?

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Giriş Tarihi: 16.12.2022 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
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İstinaf Mahkemesi neye dikkat edecek? İmamoğlu’nun hakaret davasında çarpıcı detay! Dilekçe sonrası süreç nasıl işleyecek?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bugün savcılığın 7.Asliye Ceza Mahkemesine verdiği dilekçede kararda usul ve yasaya aykırı hususlar olması nedeniyle kararın bozulması için istinaf yoluna gidileceği belirtildi. Bu gelişme sonrası konuya ilişkin A Haber'e açıklamalarda bulunan Avukat Serdar Öktem sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Mahkemenin 15 gün içerisinde hükme ilişkin gerekçeli kararını açıklaması beklenirken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya süre tutum dilekçesi verdi.

Başsavcılık, kararı veren İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede usül ve yasaya aykırı hususları içermesi sebebiyle kararın bozulması için istinaf yoluna gidileceğini belirtti.

Alınan karara ilişkin Avukat Serdar Öktem A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

7 GÜNLÜK SÜRE

İmamoğlu'nun avukatları tarafından 7 gün içinde süre tutum dilekçesi verilecek ve sonrasında gerekçeli karar beklenecekti. Sonrasında süreç devam edecekti.

MAHKEME TALEP EDİLENDEN AZ CEZA VERDİ

Kamu adına mütalaa veren Cumhuriyet Savcısı bir ceza istedi. Mahkeme ise bu talep doğrultusundan daha az bir ceza verdi. İstenen ceza 4 sene 1 aydı, İmamoğlu 2 sene 7 ay ceza aldı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Savcı bu cezayı az buldu ve usülüne ilişkin eksikler olduğunu düşünerek süre tutum dilekçesi verdi. 7 gün içinde verdiği için Cumhuriyet Savcısı gerekçeli kararı bekleyip İstinaf Mahkemesi'ne bir dilekçe sunacaktır.

İSTİNAF NEYE DİKKAT EDECEK?

İstinaf değerlerdirme yaparken Cumhuriyet savcısının ve İmamoğlu'nun avukatlarının taleplerini de değerlendirecektir. Cumhuriyet savcısı temyiz dilekçesinin detaylarını ayrıntılı olarak yazacaktır.

İstinaf Mahkemesi neye dikkat edecek? İSTİNAF MAHKEMESİ NEYE DİKKAT EDECEK?

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