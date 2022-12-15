İstinaf Mahkemesi neye dikkat edecek? İmamoğlu’nun hakaret davasında çarpıcı detay! Dilekçe sonrası süreç nasıl işleyecek?

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Savcı bu cezayı az buldu ve usülüne ilişkin eksikler olduğunu düşünerek süre tutum dilekçesi verdi. 7 gün içinde verdiği için Cumhuriyet Savcısı gerekçeli kararı bekleyip İstinaf Mahkemesi'ne bir dilekçe sunacaktır.