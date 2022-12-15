Kılıçdaroğlu dava sırasında neden Almanya'daydı? CHP'li Ali Öztunç'tan İmamoğlu'na 'büyükelçi ile yemek' göndermesi
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği davada 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın açıklandığı saatlerde Almanya'da olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi mahallesinde topa tutuldu. CHP lideri, apar topar Türkiye'ye dönse de adaylık konusundaki rakibi karşısında büyük bir yara aldı. Partililer, İmamoğlu'nun adaylık ihtimaline karşı Kılıçdaroğlu'nu koruma telaşına girdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, katıldığı canlı yayında, Kılıçdaroğlu'nun neden Almanya'ya gittiğini "İmamoğlu'nun kar yağdığı dönemde büyükelçi ile yediği yemek" örneği ile aklamaya çalıştı. CHP'li Engin Özkoç ise "Adaletin biteceğini düşünmemiştik" diyerek Kılıçdaroğlu'nu savundu.
Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar dün açıklandı. İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verildi. Bu gelişme sonrası Ekrem İmamoğlu cephesi 'mağduriyet' algısı oluşturarak 2023 emelleri doğrultusunda adaylığının zeminini hazırlamak için kolları sıvadı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkça veto eden ve 2023 için Ekrem İmamoğlu'nun adını zikreden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Saraçhane'de düzenlenen mitingde ilk giden isim oldu.
AKŞENER KOŞTU, KILIÇDAROĞLU HEDEF OLDU
Akşener, İmamoğlu'na sarılarak 'destek' mesajı verdi, yaşananlar sonrası CHP lideri kendi mahallesinde eleştirilerin hedefi haline geldi.
Davanın tarihi aylar öncesinden belli olmasına rağmen üçüncü icazet seferini Almanya'ya gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, yaşananlar sonrasında özel jet ile İstanbul'a geri dönmek zorunda kaldı.
Ayağının tozuyla Ekrem İmamoğlu ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu, "Sen 16 milyona hizmet et" diyerek Kılıçdaroğlu'na adaylık kapısını kapattı.
PARTİLİLERİN KILIÇDAROĞLU'NU KORUMA TELAŞI
CHP lideri, apar topar Türkiye'ye dönse de adaylık konusunda büyük bir yara aldı. Partililer, İmamoğlu'nun adaylık ihtimaline karşı Kılıçdaroğlu'nu koruma telaşına girdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, katıldığı canlı yayında, Kılıçdaroğlu'nun neden Almanya'ya gittiğini "İmamoğlu'nun kar yağdığı dönemde büyükelçi ile yediği yemek" örneği ile aklamaya çalıştı.
"BİZ DAVANIN SONUÇLANACAĞINI DÜŞÜNMÜYORDUK"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Bir takım eleştiriler var, ziyaret ertelenebilir miydi yönünde. Eleştiri asla gocunduğumuz bir şey değildir. İmamoğlu ile ilgili yargı süreci devam ediyordu. Bir yargılama sırasında konusu ne olursa olsun davanın konusu ne olursa olsun son söz savunmaya verilir. Sanıktan sanıkların avukatından savunma istenir. Gelinen süreçte son savunma istenecekti. Bugüne kadar da son savunma istendiğinde belirli bir süre verilmiştir. 1 ay süre verilir, avukata denilir ki ne zaman yapacaksınız. Şimdi hazır değiliz derler. Mahkeme ne kadar verdi? 3 saat verdi. Böyle bir şey yok. Belki son savunma seni bu cezadan kurtaracak denilen süre 3 saat oldu. Biz 3 saat olmaması gerektiğini 1 hafta olması gerektiğini düşünüyorduk." diyerek Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşuna gelen eleştirilere yanıt verdi.
İMAMOĞLU'NA 'BÜYÜKELÇİ İLE YEMEK' GÖNDERMESİ
Kılıçdaroğlu'nun programının önceden hazırlandığını söyleyen Öztunç, "Gittiği yer Gaziantep, Kahramanmaraş değil, Almanya. Önceden planlanmış randevuları vardı. Gaziantep ile İstanbul 1.5 saat Berlin'le burası da 2.5 saat... 45 dakika oynadı arada. Sonuçta genel başkanımız karar çıkar çıkmaz Türkiye'ye geldi. Programını iptal etti. "Kemal Bey Almanya'ya gitmeseydi ne işi var" diyenlerle "Ekrem Bey'in neden yemeğe gitti" denilmesi aynı. Aynı insanlar söylüyor bunu, aynı mantık bu. Planlanmış bir gezi var. Cezanın bu duruşmada açıklanmama durumu var, bizim beraat beklentimiz vardı." dedi.
ENGİN ÖZKOÇ: "ADELETİN TÜKENMİŞ OLDUĞUNU BİLEMEDİ"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ile ilgili kararın açıklandığı gün Almanya'da bulunmasıyla ilgili soruya Özkoç, "Kılıçdaroğlu, Türkiye'de adaletin tamamen bitmiş olabileceğini düşünemedi. Kılıçdaroğlu, yasaların bu kadar tükenmiş olduğunu bilemedi. Kılıçdaroğlu, hakimlerin vicdanının bu kadar körelmiş olabileceğini bilemedi. Eğer bu ülkede birazcık adalet varsa, eğer bu hakimlerde birazcık vicdan varsa, bunu alamazlar dedi." diye konuştu.
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