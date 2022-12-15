Kılıçdaroğlu dava sırasında neden Almanya’daydı? CHP’li Ali Öztunç’tan İmamoğlu’na ’büyükelçi ile yemek’ göndermesi

"BİZ DAVANIN SONUÇLANACAĞINI DÜŞÜNMÜYORDUK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Bir takım eleştiriler var, ziyaret ertelenebilir miydi yönünde. Eleştiri asla gocunduğumuz bir şey değildir. İmamoğlu ile ilgili yargı süreci devam ediyordu. Bir yargılama sırasında konusu ne olursa olsun davanın konusu ne olursa olsun son söz savunmaya verilir. Sanıktan sanıkların avukatından savunma istenir. Gelinen süreçte son savunma istenecekti. Bugüne kadar da son savunma istendiğinde belirli bir süre verilmiştir. 1 ay süre verilir, avukata denilir ki ne zaman yapacaksınız. Şimdi hazır değiliz derler. Mahkeme ne kadar verdi? 3 saat verdi. Böyle bir şey yok. Belki son savunma seni bu cezadan kurtaracak denilen süre 3 saat oldu. Biz 3 saat olmaması gerektiğini 1 hafta olması gerektiğini düşünüyorduk." diyerek Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşuna gelen eleştirilere yanıt verdi.