Meral Akşener’den Ekrem İmamoğlu’na: Yeni başladı çak! Gündem olan görüntüler tepki çekti | Siyasi mağduriyet algısı

MAHKUMİYETE SEVİNMEK TUHAF DEĞİL Mİ?

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç da, "İmamoğlu'nun YSK Üyelerine 'ahmak' diyerek hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle verilen mahkumiyet kararı ilk derece mahkemesinin kesin olmayan kararıdır, istinaf ve temyiz yolu açık olan bir karar üzerinden fırtına kopararak mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası yoktur." şeklinde açıklama yaptı.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci şu ifadelere yer verdi;

"İyi ki ceza aldım diye sevinen ve suç işlediği için kendini kahraman(!) zanneden kişileri de gördük sonunda."

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ise "Mahkumiyete sevinmek tuhaf değil mi?" dedi.