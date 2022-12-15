Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na: Yeni başladı çak! Gündem olan görüntüler tepki çekti | Siyasi mağduriyet algısı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün hakkında 2 yıl 7 ay hapis cezası verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Saraçhane'ye giderek ziyaret etmişti. İkilinin kararı kutluyormuş gibi gülümseyerek kucaklaşması ise sosyal medyada gündem olurken "yeni başlıyoruz" ifadelerinin kullanılması dikkat çekti. İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 aylık ceza ile ilgili istinaf ve temyiz yolu açık olduğu halde, yaratılmak istenen mağduriyet algısı siyasilerin tepkisine neden oldu. İşte detaylar...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mahkeme kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sarılarak destek oldu. Akşener ve İmamoğlu'nun birbirilerine sevinerek sarıldığı anlar dikkat çekti.
"YENİ BAŞLADI"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret davasından aldığı hapis cezası sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 'çak' yaparak sevindiği ve 'yeni başladı' ifadelerini kullandığı video sosyal medyada tepkilere neden oldu.
HAPİS CEZASI GELDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
AKŞENER'DEN TAM DESTEK
Saraçhane'deki İBB binasına giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu'na destek oldu. Akşener, önce İmamoğlu'na sonra eşi Dilek İmamoğlu'na sarıldı.
SEVİNEREK SARILDILAR
İmamoğlu ile Akşener'in birbirlerine gülerek sarıldığı anlar ise objektiflere yansıdı. Akşener ve İmamoğlu'nun birbirilerine sevinerek sarıldığı anlar dikkat çekti.
SİYASİ MAĞDURİYET ALGISI TEPKİ ÇEKTİ
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 aylık ceza ile ilgili istinaf ve temyiz yolu açık olduğu halde, yaratılmak istenen mağduriyet algısı siyasilerin tepkisine neden oldu
NİHAİ KARAR DEĞİL YARGILAMA DEVAM EDİYOR
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada, "Verilen karar kesinleşmiş, nihai bir karar değildir. Yargılama süreci devam etmektedir." dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da, "Ankara BB Başkanının da devam eden bir ceza davası varmış. Benzer bir sonuç onun için de çıkabilirmiş! Sizce Büyükşehir Belediye Başkanlarının önü mü açılıyor? Yoksa Sn. Kılıçdaroğlu'nun önü mü temizleniyor? Bu karar kimin işine yarıyorsa o tarafa iyi bakmak lazım!" derken, bir başka paylaşımında ise, İmamoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, görselini paylaşarak, "Mahkeme kararına üzülüyorlar" dedi.
MAHKUMİYETE SEVİNMEK TUHAF DEĞİL Mİ?
AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç da, "İmamoğlu'nun YSK Üyelerine 'ahmak' diyerek hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle verilen mahkumiyet kararı ilk derece mahkemesinin kesin olmayan kararıdır, istinaf ve temyiz yolu açık olan bir karar üzerinden fırtına kopararak mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası yoktur." şeklinde açıklama yaptı.
AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci şu ifadelere yer verdi;
"İyi ki ceza aldım diye sevinen ve suç işlediği için kendini kahraman(!) zanneden kişileri de gördük sonunda."
AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ise "Mahkumiyete sevinmek tuhaf değil mi?" dedi.
"KENDİ İÇİNİZDEKİ ADAYLIK YARIŞI BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"
AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam "Diğer taraftan hiçbir rakibimizin seçim meydanları dışında elenmesinden memnun olmayız. Biz rekabetin sadece ve sadece sandıkta olmasını inanmış bir partiyiz. Bundan dolayıdır ki darbelere hep karşı olduk. Kendi içinizdeki adaylık yarışı da bizi hiç ilgilendirmiyor!. Derken, bir başka paylaşımında ise, "Karar çıkmadan Saraçhane'de organizasyon ile karar çıkmadan yola çıkmak aynı şekilde tuhaf değil mi başkanım?" şeklinde konuştu.
"SANDIK DIŞINDAKİ GELİŞMELERDEN MEDET UMMAK ACZİYETTİR"
AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, "Bugün verilen yargı kararı nihai değildir .Demokrasilerde er meydanı sandıktır .Sandık dışındaki gelişmelerden medet ummak acziyettir." ifadelerine yer verdi.
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel, "Saraçhane'de bu akşam konuşanların birbirini takdim şeklini ve karşılıklı iltifatlarını not ettik. Sayın Ümit Özdağ, 'Mansur Yavaş aday olsun kazanır' dediğinde, 'başka partinin adayından sana ne?' diyenler bu akşamki seremoniye ne diyecekler?" dedi.
SARI: HAKLARINI KULLANMA AÇISINDAN KISITLILIK YOK
Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Mehmet Sarı da, "Kamu haklarını kullanmadan men koşulu yerel mahkeme kararının derece mahkemeleri dediğimiz İstinaf ve Temyiz mahkemesince onanması ile olmaktadır. Dolayısı ile yerel mahkeme kararı kesinleşmesi gerekmektedir. Bu süre zarfında İBB Başkanlığı temsil ile hak ve yetkilerini kullanmaya devam edecektir. Diğer bir husus bahse konu mahkumiyet kararı 5 yılı geçmediği için İstinaf incelemesi sonunda kesinleşmesine ilişkin düzenleme AK Parti tarafından getirilen 2019 yılındaki yargı paketiyle bu suçlar için temyiz yolu açılmıştır.
Dolayısıyla İstinaf ve Temyiz incelemesinden geçmeden kararın kesinleşmesi mümkün değil. İBB Başkanı Ekrem bey hakkında da hakları kullanma açısından karar kesinleşene kadar kısıtlık mümkün değil. İBB Başkanlığını temsile devam edecektir. İstinaf ve Temyiz hukuki denetim yollarında tarafların hakkını aramasına mani bir durum yoktur.
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