Kılıçdaroğlu dava sırasında neden Almanya'daydı? CHP'li Ali Öztunç'tan İmamoğlu'na 'büyükelçi ile yemek' göndermesi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği davada 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın açıklandığı saatlerde Almanya'da olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi mahallesinde topa tutuldu. CHP lideri, apar topar Türkiye'ye dönse de adaylık konusundaki rakibi karşısında büyük bir yara aldı. Partililer, İmamoğlu'nun adaylık ihtimaline karşı Kılıçdaroğlu'nu koruma telaşına girdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, katıldığı canlı yayında, Kılıçdaroğlu'nun neden Almanya'ya gittiği "İmamoğlu'nun kar yağdığı dönemde büyükelçi ile yediği yemek" örneği ile aklamaya çalıştı. CHP'li Engin Özkoç ise "Adaletin biteceğini düşünmemiştik" diyerek Kılıçdaroğlu'nu savundu.