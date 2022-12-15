CHP'li Ali Öztunç Ekrem İmamoğlu'na mesajı Saraçhane'de verdi: Adayımız Kılıçdaroğlu'dur
İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği gereçkesiyle 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Henüz nihai olmayan ve temyize gidecek karar sonrası muhalefet kanadı iktidarı hedef alarak algı operasyonlarına girişti. Partililer, İmamoğlu'nu cumhurbaşkanlığı adaylığı için pazarlamaya başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Saraçhane'de düzenlenen etkinlikte İmamoğlu'na 'adaylık' mesajı verdi. Öztunç, partilerinin adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bunun başka bir açıklaması yok." diye konuştu. Kılıçdaroğlu da geride kalan gün Almanya'daki icazet seferinden apar topar dönmüş, İmamoğlu'na "Sen 16 milyona hizmet et" diyerek adaylık kapısını kapatmıştı.
Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar dün açıklandı. İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verildi. Bu gelişme sonrası Ekrem İmamoğlu cephesi 'mağduriyet' algısı oluşturarak 2023 emelleri doğrultusunda adaylığının zeminini hazırlamak için kolları sıvadı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkça veto eden ve 2023 için Ekrem İmamoğlu'nun adını zikreden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saraçhane'de düzenlenen mitingde ilk giden isim oldu.
AKŞENER KOŞTU, KILIÇDAROĞLU HEDEF OLDU
Akşener, İmamoğlu'na sarılarak 'destek' mesajı verdi, yaşananlar sonrası CHP lideri kendi mahallesinde eleştirilerin hedefi haline geldi.
Davanın tarihi aylar öncesinden belli olmasına rağmen üçüncü icazet seferini Almanya'ya gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, yaşananlar sonrasında özel jet ile İstanbul'a geri dönmek zorunda kaldı.
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile telefonda 2 kez görüştüğünü söyleyip, "Sonuna kadar adaleti savunacağız" dedi.
CHP liderinin açıklamaları yeterli bulunmadı ve 'adaylık' konusunda sert tepkilere maruz kaldı.
CHP'DEN SARAÇHANE'DE 'ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU' MESAJI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Saraçhane'de düzenlenen etkinlikte İmamoğlu'na adaylık kapısını kapattı.
Öztunç, "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bunun başka bir açıklaması yok. Altılı Masa neye karar verir biz bilemeyiz. Ama biz Altılı Masa'ya adayımız olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu götüreceğiz." açıklamasında bulundu.
KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA ADAYLIK VETOSU
Almanya'daki icazet seferini askıya alan ve dün gece İstanbul'a dönen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile bir araya gelmişti. Kameralar karşısında yapılan görüşmede Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na "Sayın Başkan moralini bozma, gülümsemeni sürdür, 16 milyona hizmet et" diyerek, ayağının tozuyla 'adaylık' mesajı vermişti.
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