İmamoğlu’nun hakaret davasında flaş gelişme! Başsavcılıktan dilekçe! İstinaf yoluna gidilecek

NİHAİ KARAR VERİLDİ, SÜREÇ SONA ERMEDİ

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi 9. celsede davayla ilgili nihai kararını verdi ancak hukuki süreç sona ermedi. Davayla ilgili hüküm kurulmuş olsa da İmamoğlu'nun yargı süreci devam ediyor. Mahkemenin 15 gün içerisinde hükme ilişkin gerekçeli kararını açıklaması beklenirken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya süre tutum dilekçesi verdi.