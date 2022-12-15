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İmamoğlu'nun hakaret davasında flaş gelişme! Başsavcılıktan dilekçe! İstinaf yoluna gidilecek

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Giriş Tarihi: 15.12.2022 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
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İmamoğlu’nun hakaret davasında flaş gelişme! Başsavcılıktan dilekçe! İstinaf yoluna gidilecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Mahkumiyet kararının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı süre tutum dilekçesi verdi. Başsavcılık, usül ve yasaya aykırı hususları içermesi sebebiyle kararın bozulması için istinaf yoluna gidileceğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

NİHAİ KARAR VERİLDİ, SÜREÇ SONA ERMEDİ

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi 9. celsede davayla ilgili nihai kararını verdi ancak hukuki süreç sona ermedi. Davayla ilgili hüküm kurulmuş olsa da İmamoğlu'nun yargı süreci devam ediyor. Mahkemenin 15 gün içerisinde hükme ilişkin gerekçeli kararını açıklaması beklenirken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya süre tutum dilekçesi verdi.

"USÜL VE YASAYA AYKIRILIK" BAŞVURUSU

Başsavcılık, kararı veren İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede usül ve yasaya aykırı hususları içermesi sebebiyle kararın bozulması için istinaf yoluna gidileceğini belirtti.

Gerekçeli kararın hazırlanmasının ardından Başsavcılığın istinaf yoluna başvurup başvurmayacağı netlik kazanacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‌2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

SÜREÇ NE KADAR SÜRECEK?

Hukukçu Dr. Mehmet Sarı İmamoğlu'na yönelik verilen verilen hapis cezasına ilişkin sürecin ne kadar süreceğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İSTİNAF SÜRESİ 1,5 YILI BULABİLİR

Adalet Bakanlığı'nın tebliğine göre yerel mahkemenin kararının yazılması 1 ay sürebilir. Tebliğ aşamaları ve istinaf mahkemelerini de düşünürsek 3 aylık bir süreç olabilir. Bu iş de uzayabilir. 1.5-2 yıl istinaf süresi olabilir.

İŞTE MASADAKİ 3 İHTİMAL

İstinaf mahkemesinde kararı bozabilir. Tekrardan iade edebilir. Düzelterek de onayabilir. İstinaf yolunu tamamen reddedip temyiz yolunu açabilir. Yargıtay'daki hakaret davalarında süre 2,5 yılı bulabilir. İstinaf süreci de 1,5 yıl sürebilir.

ŞU AN 4,5 MİLYONA YAKIN DAVA BULUNUYOR

Şu an 2019-2021 dosyaları açılıyor. 4,5 milyona yakın ceza davası bulunuyor. Şu an bu yılların davaları inceleniyor.

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