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İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret davasına ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama: Kesinleşmemiş adımları olan yargı kararı var

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Giriş Tarihi: 15.12.2022 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
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İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret davasına ilişkin Bakan Soylu’dan açıklama: Kesinleşmemiş adımları olan yargı kararı var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret davasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu "Kesinleşmemiş adımları olan yargı kararı var. Yargıya saygı duymak lazım. İşinize gelmediği zaman yargıyı töhmet altında bırakmak doğru değildir." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret davasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"YARGI KARARINA SAYGI DUYMAK LAZIM"

Bakan Soylu "Kesinleşmemiş adımları olan yargı kararı var. Yargıya saygı duymak lazım. İşinize gelmediği zaman yargıyı töhmet altında bırakmak doğru değildir."

"İÇLERİNDEKİ TARTIŞMALARDA BASAMAK OLARAK KULLANIYORLAR"

"Kendi içlerindeki siyasal tartışmayı bizi kullanarak siyasallaştırmaya çalışanlar tarafından ortaya çıkarılan bir süreçtir."

"BUNLAR BİZANS OYUNUDUR"

Yargıya saygı duymak lazım. Mahkeme kararını etkilemeye çalışıyorlar. Biz yapsak çarmıha gererler. Bunlar bizans oyunudur. Buna Bizans oyunu deriz, bizi basamak olarak kullanarak siyasallaştırmaya çalışan, elde edeceği pozisyonlar için ortaya çıkarılmış bir süreçtir.

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