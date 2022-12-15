İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret davasına ilişkin Bakan Soylu’dan açıklama: Kesinleşmemiş adımları olan yargı kararı var

"BUNLAR BİZANS OYUNUDUR"

Yargıya saygı duymak lazım. Mahkeme kararını etkilemeye çalışıyorlar. Biz yapsak çarmıha gererler. Bunlar bizans oyunudur. Buna Bizans oyunu deriz, bizi basamak olarak kullanarak siyasallaştırmaya çalışan, elde edeceği pozisyonlar için ortaya çıkarılmış bir süreçtir.

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