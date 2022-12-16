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İstinaf Mahkemesi neye dikkat edecek? İmamoğlu'nun hakaret davasında çarpıcı detay!

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Giriş: 16.12.2022 00:43
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bugün savcılığın 7.Asliye Ceza Mahkemesine verdiği dilekçede kararda usul ve yasaya aykırı hususlar olması nedeniyle kararın bozulması için istinaf yoluna gidileceği belirtildi. Bu gelişme sonrası konuya ilişkin A Haber'e açıklamalarda bulunan Avukat Serdar Öktem sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...
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