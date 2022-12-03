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CHP'li Gürsel Tekin 'Jeremy Rifkin yerli ve millidir' dedi sunucu kendisini gülmekten alamadı

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Giriş Tarihi: 03.12.2022 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022
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CHP’li Gürsel Tekin ’Jeremy Rifkin yerli ve millidir’ dedi sunucu kendisini gülmekten alamadı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanı ABD'li Jeremy Rifkin'in yerli ve milli olduğunu savundu. Bu sözler üzerine Tekin'in katıldığı yayının sunucusunun gülmekten kendisini alamaması dikkat çekti. CHP'nin 'yerli ve milli' dediği Rifkin, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de danışmanlık yapmış; politikaları, Almanya'da enerji krizine neden olmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin "İkinci Yüzyıla Çağrı" adlı toplantısında ABD'li yeni başdanışmanı Jeremy Rifkin'in toplantıya gelmeye tenezzül bile etmeyip, video konferans ile bağlanması sosyal medyada alay konusu oldu.

Jeremy Rifkin küresel ısınma ve iklim konusunda uzunca İngilizce bir sunum yaptı. Rifkin sunumunu yaparken bir süre yayın kesildi ve ardından yeniden bağlantı kurularak Jeremy Rifkin'in konuşmasına devam etti. İzleyicilere çeviri kulaklığı dağıtılmaması partililerin tepkisine neden oldu.

Söz konusu durum Rifkin'in konuşmasını salondakilerin birçoğunun anlamamasına neden oldu.

RİFKİN'İN VARLIĞI DİĞER DANIŞMANLARI RAHATSIZ ETTİ

Programa Riflin gibi uzaktan bağlanan Prof. Dr. Hakan Kara, CHP'yi ithal başdanışman konusunda uyardı. Kara, Rifkin'i hedef alarak, "Dışardan gelen politikalar işe yaramıyor." dedi.

RİFKİN'İN 'ALMANYA' POLİTİKALARI: ÜLKE BAĞIMLI HALE GELDİ

Rifkin, Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de danışmanlık yapmıştı. Rifkin'in politikaları, Almanya'da enerji krizine neden olmuştu.

Rifkin'in yenilenebilir enerji pilitikalarını hayata geçiren Angela Merkel politikaları neticesinde Almanya, nükleer santrallerini kapatmıştı. Santralleri kapanan Almanya, Rusya'dan gelen doğalgaza bağımlı oldu.

CHP'NİN RİFKİN'İ SEMPATİKLEŞTİRME ÇABASI

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanı ABD'li Jeremy Rifkin'in yerli ve milli olduğunu belirtti. Katıldığı yayında sunucunun, "Jeremy Rifkin yerli ve milli midir?" sorusuna Tekin, 'Elbette' şeklinde cevap verdi.

SUNUCU KAHKAHAYI BASTI

Bu sözler üzerine Tekin'in katıldığı yayının sunucusunun gülmekten kendisini alamaması dikkat çekti.

Gürsel Tekin: Jeremy Rifkin yerli ve millidir GÜRSEL TEKİN: JEREMY RİFKİN YERLİ VE MİLLİDİR

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