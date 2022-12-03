CHP’li Gürsel Tekin ’Jeremy Rifkin yerli ve millidir’ dedi sunucu kendisini gülmekten alamadı

Jeremy Rifkin küresel ısınma ve iklim konusunda uzunca İngilizce bir sunum yaptı. Rifkin sunumunu yaparken bir süre yayın kesildi ve ardından yeniden bağlantı kurularak Jeremy Rifkin'in konuşmasına devam etti. İzleyicilere çeviri kulaklığı dağıtılmaması partililerin tepkisine neden oldu.

Söz konusu durum Rifkin'in konuşmasını salondakilerin birçoğunun anlamamasına neden oldu.