Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ilan etmesi sonrası İmamoğlu’ndan manidar paylaşım

İMAMOĞLU'NDAN MANİDAR PAYLAŞIM

Akşener'in adaylık için işaret ettiği iki isimden biri olan İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı sonrası oldukça manidar bir paylaşım yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk'ten alıntı yapan İmamoğlu, "Halkın sesi, Hakkın sesidir" dedi.