03 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi sonrası İmamoğlu'ndan manidar paylaşım

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi sonrası İmamoğlu'ndan manidar paylaşım

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 03.12.2022 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022
ABONE OL
Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ilan etmesi sonrası İmamoğlu’ndan manidar paylaşım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyük fiyaskolara sahne olan "İkinci Yüzyıl Vizyonu" organizasyonunda adaylığını ilan etti. "Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Hayırlı uğurlu olsun diyorum, haydi arkadaşlar başlıyoruz" dedi. Söz konusu açıklamaların ardından İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olduğu konuşulan Ekrem İmamoğlu'ndan manidar bir paylaşım geldi. İmamoğlu, "Halkın sesi, Hakkın sesidir" ifadelerini kullandı ve bu sözler Kılıçdaroğlu'na gönderme olarak yorumlandı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği 6'lı masa, adaylık tartışmaları üzerinden birbirine girdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay katıldığı bir canlı yayında, "Bir de beni deneyin" diyerek adaylığının sinyalini vermişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geride kalan gün katıldığı yayında, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kapıyı kapatarak, 2023 için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret etmiş, "Adaylıklarına 'hayır' demeyiz" demişti.

AKŞENER DÜN VETO ETTİ, KILIÇDAROĞLU BUGÜN ADAYLIĞINI İLAN ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyük fiyaskolara sahne olan "İkinci Yüzyıl Vizyonu" organizasyonu sonunda yaptığı konuşmada, 2023 seçimlerindeki adaylığını resmen ilan etti.

"Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Hayırlı uğurlu olsun diyorum, haydi arkadaşlar başlıyoruz" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN MANİDAR PAYLAŞIM

Akşener'in adaylık için işaret ettiği iki isimden biri olan İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı sonrası oldukça manidar bir paylaşım yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk'ten alıntı yapan İmamoğlu, "Halkın sesi, Hakkın sesidir" dedi.

İmamoğlu'nun söz konusu paylaşımı, adaylık konusunda adım atacağına yorumlandı.

Kılıçdaroğlu adaylığını resmen ilan etti
Kaftancıoğlu-İmamoğlu kavgası kameralara yansıdı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA