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CHP'nin programı için bomba iddia! Canlı yayında eleştiri yağmuru! ABD'den FETÖ destekli kayyum atandı... Truva atı detayı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 03.12.2022 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022
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CHP’nin programı için bomba iddia! Canlı yayında eleştiri yağmuru! ABD’den FETÖ destekli kayyum atandı... Truva atı detayı

A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına katılan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sayan, programda vizyon adına hiçbir şeyin olmadığını ifade ederken "CHP'ye ABD'den FETÖ destekli bir kayyum atanmıştır. Dışarıdan bir ekip CHP'yi Türkiye'nin aleyhinde olan işlerde truva atı olarak kullanacak." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısında partililerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu programda ekonomi vizyon belgesini açıkladı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Savcı Sayan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

VİZYON ADINA HİÇBİR ŞEY YOKTU

Vizyon adına hiçbir şey yoktu. Çok kötü bir organizasyon oldu. Konuşan kişi ABD'den seslendi ve tek kulaklık Kılıçdaroğlu'ndaydı.

CHP'YE FETÖ DESTEKLİ ABD KAYYUMU ATANDI

Başından Baykal'ın uzaklaştırıldığı ve Kılıçdaroğlu'nun getirildiği CHP'ye ABD'den FETÖ destekli bir kayyum atanmıştır. Dışarıdan bir ekip CHP'yi Türkiye'nin aleyhinde olan işlerde truva atı olarak kullanacak. Bu bir ulusal güvenlik sorunudur.

İTTİFAK ÜYELERİ NASIL KABUL EDECEK?

Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanlarının sözlerini Millet İttifakı'nda isimler kabul edecek mi? Bu isimlerin parasını kim verecek? Bu danışmanları size kim öneriyor? FETÖ'cüler size bunları önerip neyi amaçlıyor?

TÜRKİYE'NİN TAPUSUNU MU VERECEKSİNİZ?

Yurt dışından getireceğiniz parayla Türkiye'nin tapusunu mu vereceksiniz? Türkiye'yi uluslararası sermayenin kölesi mi yapmak istiyorsunuz? Seçimlere müdahale etmek için bir ekip kuruluyor şu an.

TÜRKİYE'NİN KENDİ MODELİ OLMALI

Türkiye'yi sefalete doğru götürmek istiyorlar. Türkiye'nin TOGG'una, ekonomisine her şeyine müdahale edecekler. Türkiye'nin kendi bir modeli olmalı.

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