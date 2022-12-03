CHP’nin programı için bomba iddia! Canlı yayında eleştiri yağmuru! ABD’den FETÖ destekli kayyum atandı... Truva atı detayı

CHP'YE FETÖ DESTEKLİ ABD KAYYUMU ATANDI

Başından Baykal'ın uzaklaştırıldığı ve Kılıçdaroğlu'nun getirildiği CHP'ye ABD'den FETÖ destekli bir kayyum atanmıştır. Dışarıdan bir ekip CHP'yi Türkiye'nin aleyhinde olan işlerde truva atı olarak kullanacak. Bu bir ulusal güvenlik sorunudur.