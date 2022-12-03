AK Partili İsmail Ok’u öldürmeye çalışan Ali Akçay aslında kim? Aile boyu FETÖ iltisaklı! Elebaşı Gülen’in kardeşi ile sır görüşme Bank Asya’ya şaibeli paralar

FETÖ DERNEKLERİNDEN 'KİMSE YOK MU'YA BAĞIŞ

667 sayılı KHK ile kapatılan "Zirve Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fak.Hastanesi" isimli şirketlerde de SGK kaydı bulunan FETÖ iltisaklı doktor Ali Akçay'ın FETÖ/PDY'nin "Kimse Yok Mu" isimli derneğine çeşitli tarihlerde toplamda 11.000 TL bağış yaptığı ortaya çıktı.

"OKYANUS ÖTESİNİN KÖTÜ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

KHK ile kapatılan Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesinde o dönem Dahiliye Anabilim Başkanı olarak çalışan Akçay'ın şu ifadeleri ise oldukça dikkat çekici;

"Okyanus ötesinin kötü olmadığını düşünüyorum"