CHP'li Gürsel Tekin 'Jeremy Rifkin yerli ve millidir' dedi sunucu kendisini gülmekten alamadı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanı ABD'li Jeremy Rifkin'in yerli ve milli olduğunu savundu. Bu sözler üzerine Tekin'in katıldığı yayının sunucusunun gülmekten kendisini alamaması dikkat çekti. CHP'nin 'yerli ve milli' dediği Rifkin, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de danışmanlık yapmış; politikaları, Almanya'da enerji krizine neden olmuştu.