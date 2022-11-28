Bakan Adil Karaismailoğlu’ndan CHP’li İBB’ye hizmet tepkisi! Sorumluluk ve görevlerini hatırlamalılar

"İSTANBUL'UN RAYLI SİSTEM AĞINI 363 KİLOMETREYE YÜKSELTECEĞİZ"

Bakanlık olarak İstanbul'da dünyanın en özgür sistem ve projelerinin de hayata geçirildiğini kaydeden Bakan, "İstanbul Türkiye'nin her bir şehrinden evladını bağrında yaşatıyor. Onlara iş oluyor, aş oluyor. Tabii nüfus da araç sayısı da artıyor. Trafik problemi de bunun yanında artıyor. Trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmanın en etkin yolu hiç şüphesiz toplu taşıma ve raylı sistemleri yaygınlaştırmaktır. Bizler de İstanbul'u baştanbaşa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz. İstanbul'da halkımızın hizmetine sunduğumuz raylı sistemlerin uzun Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattıyla birlikte 270 kilometreye ulaştı. İstanbul'da an itibariyle Gayrettepe- Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı metro hattı, Küçükçekmece-Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy- İstanbul Havalimanı ve Altunizade-Çamlıca Bostan Bulvarı hattı ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi -Kayaşehir metro hattı, Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistem hattı ve yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesi ve şu anda bizleri bir araya getiren Bakırköy'ü sahilden başlayıp Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Kirazlı'ya bağlayacak Metro hattı projesi olmak üzere 96 kilometre uzunluğunda, 6 hatta 7 gün 24 saat esasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul'un raylı sistem ağını 363 kilometreye yükselteceğiz. Milletimizin, İstanbulluların hayatı kolaylaştıkça, konforu arttıkça heyecanımız da artıyor, hizmete aşkımız da katlanıyor. İstanbul'da kentsel hareketliği teşvik edecek ve insanımızı aktif hareketliliğe, toplu taşıma ve akıllı ulaşıma yönlendirecek çalışmalarımıza da devam edeceğiz" diye konuştu.