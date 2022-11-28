Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan CHP'li İBB'ye hizmet tepkisi! Sorumluluk ve görevlerini hatırlamalılar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlığı devam eden projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "Projelerimiz bittiğinde İstanbul'un raylı sistem ağını 363 kilometreye yükselteceğiz" dedi. Milyonlarca İstanbulluya hizmet götürmeyen CHP'li İBB'ye de tepki gösteren Bakan Karaismailoğlu, "İstanbullular, İstanbul'da metro yatırımlarının birinci derecede sorumlusu olan İBB'nin de sorumluluklarını ve görevlerini hatırlamasını bekliyor." şeklinde konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Bakırköy-Bağcılar metro hattında ilk ray kaynatma törenine katıldı.
Birileri gibi algı siyaseti yerine hizmet ve eser siyaseti yaptıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul'un raylı sistem ağını 363 kilometreye yükselteceğiz. İstanbul ulaşım ana planı İstanbul'un 1.100 kilometre metro hattına ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Bu nedenle İstanbullular, İstanbul'da metro yatırımlarının birinci derecede sorumlusu olan İBB'nin de sorumluluklarını ve görevlerini hatırlamasını bekliyor. Bu hattımız hizmete açıldığında 25 yıllık süre içinde 1.2 milyar dolar ekonomik kazancı olacak" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy-Bağcılar Metrosu ilk ray kaynağı törenine katıldı. Yatırımın, istihdamın, üretimin, turizmin ve ticaretin altyapısını inşa edildiğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye genelinde 5 bine yakın şantiyemizde 700 bine yakın çalışma arkadaşımızla yarının ihtiyacını en doğru şekilde karşılayacak yatırımları bir bir inşa ediyoruz. Bütün dünya krizlerle boğuşurken Türkiye yatırımlarını artırarak devam ettiriyor. Hizmet ve eser fırtınası estirmeye devam ediyoruz" dedi.
"BİRİLERİ GİBİ ALGI SİYASETİ DEĞİL HİZMET VE ESER SİYASETİ YAPIYORUZ"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak sadece Ekim ve Kasım ayları bile çok büyük ve önemli ulaşım projelerinin açılışının yapıldığı bir dönem olduğunu aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Bugün de İstanbul'da Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, Kirazlı Metro Projemizin ilk ray kaynağı törenini gerçekleştirerek çok önemli bir aşamayla geride bırakıyoruz. Dünyanın en önemli metropollerinden İstanbul'umuzu dev eserlerle buluşturduk. Bugüne kadar Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, İstanbul, Ankara hızlı tren hattı Çamlıca Kulesi ve Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metrosuyla birlikte 270 kilometreyi bulan raylı sistem ağı gibi dev projeler ile İstanbul'u bambaşka bir noktaya taşıdık. Tabii bunlarla yetinmiyoruz. İstanbul'u geleceğe taşıyacak proje ve yatırımlarda hız kesmek olmaz. Bizde 'Durmak yok yola devam' ilkesiyle devam edeceğiz. Çünkü birileri gibi algı siyaseti değil hizmet ve eser siyaseti yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.
"İSTANBUL'UN RAYLI SİSTEM AĞINI 363 KİLOMETREYE YÜKSELTECEĞİZ"
Bakanlık olarak İstanbul'da dünyanın en özgür sistem ve projelerinin de hayata geçirildiğini kaydeden Bakan, "İstanbul Türkiye'nin her bir şehrinden evladını bağrında yaşatıyor. Onlara iş oluyor, aş oluyor. Tabii nüfus da araç sayısı da artıyor. Trafik problemi de bunun yanında artıyor. Trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmanın en etkin yolu hiç şüphesiz toplu taşıma ve raylı sistemleri yaygınlaştırmaktır. Bizler de İstanbul'u baştanbaşa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz. İstanbul'da halkımızın hizmetine sunduğumuz raylı sistemlerin uzun Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattıyla birlikte 270 kilometreye ulaştı. İstanbul'da an itibariyle Gayrettepe- Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı metro hattı, Küçükçekmece-Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy- İstanbul Havalimanı ve Altunizade-Çamlıca Bostan Bulvarı hattı ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi -Kayaşehir metro hattı, Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistem hattı ve yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesi ve şu anda bizleri bir araya getiren Bakırköy'ü sahilden başlayıp Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Kirazlı'ya bağlayacak Metro hattı projesi olmak üzere 96 kilometre uzunluğunda, 6 hatta 7 gün 24 saat esasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul'un raylı sistem ağını 363 kilometreye yükselteceğiz. Milletimizin, İstanbulluların hayatı kolaylaştıkça, konforu arttıkça heyecanımız da artıyor, hizmete aşkımız da katlanıyor. İstanbul'da kentsel hareketliği teşvik edecek ve insanımızı aktif hareketliliğe, toplu taşıma ve akıllı ulaşıma yönlendirecek çalışmalarımıza da devam edeceğiz" diye konuştu.
GÜNDE 1 MİLYON YOLCU TAŞIMA KAPASİTESİ OLACAK
Bakırköy- Bağcılar- Kirazlı Metro hattının ilk ray kaynağına başlanmasıyla projede çok önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Mühendislik açısından en zorlu koşullarda çok yoğun nüfusun yaşadığı ilçelerimizde çalışmamıza rağmen çevreyi koruyarak tünel kazılarımızın tamamını betonarme olarak, imalatlarımızın da büyük bir kısmını tamamlamış olduk. Tünel kazıması 7 Mayıs'ta da sizlerle beraber gelmiş paylaşmıştık. O günden bugüne büyük gelişmelere imza attık. Hızla devam ettik ve proje genelinde toplam ilerleme oranımız yüzde 78'e ulaştı. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki vatandaşlarımıza daha konforlu ve güvenli bir ulaşım alternatifi sağlayacak olan bu metro hattını bir an önce bitirmek adına çalışmalarımıza 7 gün 24 saat esasına göre tüm mühendislik gereklerini yerine getirerek devam ediyoruz. Hattımızı 2023'üncü 2'nci yarısında hizmete alacağız. 7 istasyonu bulunan Bakırköy Kirazlı Metra hattımız 8. 4 kilometre uzunluğundadır. Bu istasyonlar Bakırköy sahil, Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı istasyonlarıdır. Günde 1 milyon yolcu kapasitesiyle bu hattımız İstanbullulara hizmet edecektir. Hattın işletmeye alınmasıyla Kayaşehir, Bakırköy sahil yolu seyahat süresi 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi- İncirli arası seyahat süresi 31 dakika, Başakşehir Metrokent- Bakırköy Özgürlük Meydanı arası seyahat süresi 30 olacaktır" diye konuştu.
1.2 MİLYAR DOLAR EKONOMİK KAZANÇ SAĞLAYACAK
Metro hattının hizmete alınmasıyla ekonomik kazançları da açıklayan Bakan, "Bakırköy -Bağcılar Metromuzun 25 yıllık projeksiyondaki ekonomik kazancı ise kara yolu bakım ve işletme kazancı 536 milyon Dolar. Trafik kazalarının engellenmesi sonucu elde edilen kazanç 16 milyon Dolar. Zaman kazancı 690 milyon Dolar olmak üzere toplam 1.2 milyar Dolar olacaktır. Sadece bu ekonomik kazanç dahi gerçek anlamda kimin İstanbul için çalıştığının en güzel göstergesidir. Milletimiz zaten suyu getirenle testiyi kıranı gayet iyi bilmekte. Pendik Sabiha Gökçen hattımızın Şimdi de size Kağıthane İstanbul Havalimanı ve Başakşehir Kayaşehir metro hatlarında. saatte 120 kilometreyle Türkiye'nin en hızlı metrosu ünvanına sahip, dünyanın sayılı metrolarından olacak. 37,5 kilometrelik Beşiktaş- Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havaliman Metrosu Kağıthane Havalimanı kesiminin yapımını tamamladık. Sinyalizasyon testleri biter bitmez kısa süre içinde hizmete sunacağız. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi- Kayaşehir Metrosu'nun yapımında hızla tamamladık. Testlerimizin devam ettiği bu hattımızı da yakında hizmete açıyoruz" şeklinde konuştu.
"MİLLETİMİZİN KADERİNİ, BUGÜNÜNÜ, GELECEĞİNİ KİMSENİN KEYFİNE BIRAKACAK DEĞİLİZ"
Bakan Karaismailoğlu konuşmasını şu şekilde tamamladı:
"İstanbul ulaşım ana planı İstanbul'un 1.100 kilometre metro hattına ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Bu nedenle İstanbullular, İstanbul'da metro yatırımlarının birinci derecede sorumlusu olan İBB'nin de sorumluluklarını ve görevlerini hatırlamasını bekliyor. Bizler de günübirlik tartışmalar yerine ülkemizi ve İstanbul'u geleceğe taşıyacak mega projelerini hayata geçirmeye devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi işimize bakıyoruz. Çünkü milletimizin kaderini, bugününü, geleceğini kimsenin keyfine bırakacak değiliz. Hiç kimsenin şüphesi olmalısın ki Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümetlerimizin Türkiye genelindeki hizmetleri artarak devam ediyor. Dev eserler ve simge yapılarşa İstanbul'u ve Türkiye'yi geleceğe taşıyacak proje ve yatırımlarınızı sürdüreceğiz."
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