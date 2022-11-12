14 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İBB'den tepki çeken iş ilanı! Araçlar otoparka nasıl park etsin? sorusu için dışarıdan danışman hizmeti alacak

İBB'den tepki çeken iş ilanı! Araçlar otoparka nasıl park etsin? sorusu için dışarıdan danışman hizmeti alacak

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 12.11.2022 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022
ABONE OL
İBB’den tepki çeken iş ilanı! Araçlar otoparka nasıl park etsin? sorusu için dışarıdan danışman hizmeti alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tepki toplayan bir ilan yayınladı. Aralık ayına kadar kültür, spor ve otopark yapıları için danışmanlık başvurusu içeren bu ilan, liyakatsizlik eleştirilerini de gündeme getirdi. Megakentin birçok yerinde yarım kalan otopark projeleri ise İstanbulluların tepkisine neden oluyor.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından elektronik kamuyu aydınlatma platformuna konan bu ilan tartışma başlattı. Kültür, spor ve otopark hizmetleri yapılarına ait danışmanlık hizmeti aradığını duyuran bu ilan, birçok otopark projesi yarım kalmış büyükşehir yönetimini eleştirilerin odağına yerleştirdi.

12 Aralık'a kadar geçerli olan ilan, kimilerine göre büyükşehirdeki liyakatsizlik eleştirilerinin haklı olduğunun somut bir delili. Zira ilgili müdürlüklerin bünyesinde yapılması gereken bir iş, ilanla duyrularak ve dışarıdan ücret ödenerek alınacak.

"İLÇEMİZDEKİ OTOPARK İHTİYACI ÇOK FAZLA AMA PROJELER BİTMİYOR"
Söz konusu ilandaki otopark vurgusu ilginç bulunuyor. Çünkü büyükşehir yönetimi megakentin bir çok yerinde, önceki dönemde başlatılmış otopark projelerini bile tamamlamıyor.

Bu yüzme havuzu ve otopark için 2022 tarihi asılmış ama yıllardır yapılmıyor.

BİTERSE ÇOCUKLARIMIZI GÖTÜRECEĞİZ
Bayrampaşa Yıldırım Mahallesindeki bu alanda da katlı otopark ve cami inşaatı atıl vaziyetteydi. Ekiplerimiz birkaç ay önce yapılan çekimlerde, inşaat alanının madde bağımlıları tarafından işgal edildiğini böyle görüntülemişti.

OTOPARK ÇOK LAZIM BURAYA BİTSİN ARTIK
Yine çok kısa bir süre önce a haber'in ekrana getirdiği bu görüntüler de, büyükşehir tarafından küçükçekmece'de hayata geçirilen otopark projesindendi. Başarısız inşaat faaliyeti sebebiyle açılışından iki ay sonra projenin alt katlarının kullanılamaz hale gelmesi tepki toplamıştı.

Tasarruf dedi 8 konsere bakın ne kadar verdi? TASARRUF DEDİ 8 KONSERE BAKIN NE KADAR VERDİ?
İmamoğlu davasında flaş gelişme İMAMOĞLU DAVASINDA FLAŞ GELİŞME

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA