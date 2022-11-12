İBB’den tepki çeken iş ilanı! Araçlar otoparka nasıl park etsin? sorusu için dışarıdan danışman hizmeti alacak

12 Aralık'a kadar geçerli olan ilan, kimilerine göre büyükşehirdeki liyakatsizlik eleştirilerinin haklı olduğunun somut bir delili. Zira ilgili müdürlüklerin bünyesinde yapılması gereken bir iş, ilanla duyrularak ve dışarıdan ücret ödenerek alınacak.