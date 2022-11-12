İBB'den tepki çeken iş ilanı! Araçlar otoparka nasıl park etsin? sorusu için dışarıdan danışman hizmeti alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tepki toplayan bir ilan yayınladı. Aralık ayına kadar kültür, spor ve otopark yapıları için danışmanlık başvurusu içeren bu ilan, liyakatsizlik eleştirilerini de gündeme getirdi. Megakentin birçok yerinde yarım kalan otopark projeleri ise İstanbulluların tepkisine neden oluyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından elektronik kamuyu aydınlatma platformuna konan bu ilan tartışma başlattı. Kültür, spor ve otopark hizmetleri yapılarına ait danışmanlık hizmeti aradığını duyuran bu ilan, birçok otopark projesi yarım kalmış büyükşehir yönetimini eleştirilerin odağına yerleştirdi.
12 Aralık'a kadar geçerli olan ilan, kimilerine göre büyükşehirdeki liyakatsizlik eleştirilerinin haklı olduğunun somut bir delili. Zira ilgili müdürlüklerin bünyesinde yapılması gereken bir iş, ilanla duyrularak ve dışarıdan ücret ödenerek alınacak.
"İLÇEMİZDEKİ OTOPARK İHTİYACI ÇOK FAZLA AMA PROJELER BİTMİYOR"
Söz konusu ilandaki otopark vurgusu ilginç bulunuyor. Çünkü büyükşehir yönetimi megakentin bir çok yerinde, önceki dönemde başlatılmış otopark projelerini bile tamamlamıyor.
Bu yüzme havuzu ve otopark için 2022 tarihi asılmış ama yıllardır yapılmıyor.
BİTERSE ÇOCUKLARIMIZI GÖTÜRECEĞİZ
Bayrampaşa Yıldırım Mahallesindeki bu alanda da katlı otopark ve cami inşaatı atıl vaziyetteydi. Ekiplerimiz birkaç ay önce yapılan çekimlerde, inşaat alanının madde bağımlıları tarafından işgal edildiğini böyle görüntülemişti.
OTOPARK ÇOK LAZIM BURAYA BİTSİN ARTIK
Yine çok kısa bir süre önce a haber'in ekrana getirdiği bu görüntüler de, büyükşehir tarafından küçükçekmece'de hayata geçirilen otopark projesindendi. Başarısız inşaat faaliyeti sebebiyle açılışından iki ay sonra projenin alt katlarının kullanılamaz hale gelmesi tepki toplamıştı.
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